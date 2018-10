Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","shortLead":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","id":"20181030_porsche_cayenne_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525a114b-23cc-486f-855b-562e30f2c436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_porsche_cayenne_2019","timestamp":"2018. október. 30. 18:42","title":"Több mint 2000 kiló a Porsche Cayenne Turbo, de ha kell, 300-zal megy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem társadalomtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi karán.","shortLead":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem...","id":"20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9322629-70aa-4f43-ad2d-6196d1b44567","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","timestamp":"2018. október. 31. 12:15","title":"Szigorú megszorításokat vezettek be az ELTE három karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bazilika egyes részeiben 16 órán át állt a víz nagyjából 90 centiméteres magasságban, károkat okozva a márványban, az oszlopokban és a bronz ajtókban. ","shortLead":"A bazilika egyes részeiben 16 órán át állt a víz nagyjából 90 centiméteres magasságban, károkat okozva a márványban...","id":"20181031_szent_mark_szekesegyhaz_velence_arviz_karok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15f4010-e8ae-4c22-9d7a-b34cdd43d6a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_szent_mark_szekesegyhaz_velence_arviz_karok","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Egy nap alatt húszévnyi kárt tett az árvíz Velence ikonikus épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9535ac5-00ba-4d49-bf78-9ea90715c68f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk, hogy a különböző szekciók legizgalmasabb filmjeit ajánlhassuk önöknek. A munka világa elképesztő változásokon megy keresztül, ideje hát elgondolkodnunk rajta, hogy mit jelent számunkra, mi a szerepe, és hogy a túlhajszolt hétköznapokban mégis mennyire feszíthetjük túl a húrt. ","shortLead":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk...","id":"20181030_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Eletunk_a_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9535ac5-00ba-4d49-bf78-9ea90715c68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7bef6f-c24c-4a1f-9e6b-394ff2b7dfb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Eletunk_a_munka","timestamp":"2018. október. 30. 18:03","title":"Értelmetlennek találja a saját munkáját? Ezeket a filmeket nézze meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az isztambuli hatóságok szerint a szaúdi újságíró megölését előre kitervelték. ","shortLead":"Az isztambuli hatóságok szerint a szaúdi újságíró megölését előre kitervelték. ","id":"20181031_Torok_fougyeszseg_Hasogdzsit_megfojtottak_amint_belepett_a_szaudi_fokonzulatusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02357f5-3fb1-4954-bd14-8576feb39524","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Torok_fougyeszseg_Hasogdzsit_megfojtottak_amint_belepett_a_szaudi_fokonzulatusra","timestamp":"2018. október. 31. 15:58","title":"Török főügyészség: Hasogdzsit megfojtották, amint belépett a szaúdi főkonzulátusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f8776a-359b-4ee7-8e40-52615231e77d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi azt mondjuk, hogy ennél hátborzongatóbb halloweenjelmez már nem lesz idén, de szóljon, aki tudja überelni a levágott fejű kislány jelmezét!","shortLead":"Mi azt mondjuk, hogy ennél hátborzongatóbb halloweenjelmez már nem lesz idén, de szóljon, aki tudja überelni a levágott...","id":"20181031_Megvan_az_idei_Halloween_legrettenetesebb_jelmeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f8776a-359b-4ee7-8e40-52615231e77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f2bf8-016c-48fb-b49f-97b630281a4d","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Megvan_az_idei_Halloween_legrettenetesebb_jelmeze","timestamp":"2018. október. 31. 10:11","title":"Megvan az idei halloween legrettenetesebb jelmeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","id":"20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4916d-a3f5-48b1-ae85-b86303470a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","timestamp":"2018. október. 31. 11:32","title":"Nyomozást rendelt el az ügyészség az ózdi fideszes politikus fenyegetőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni, október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonja őket a forgalomból.","shortLead":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni...","id":"20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c23eb-d548-42c7-bb68-8dc5a7295517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","timestamp":"2018. október. 30. 13:44","title":"Szórja ki a régi ezreseit: holnap fizethet velük utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]