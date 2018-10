Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését és a csekély értékű ajándékutalvány adományozását.","shortLead":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését...","id":"20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13e12d-ce3c-4554-8dbe-84797b03a751","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","timestamp":"2018. október. 31. 14:39","title":"Megtiltotta az év végi jutalmak kifizetését a SOTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d","c_author":"Muck Tibor","category":"hetilap","description":"Már a legpatinásabb gyógyfürdők kínálatában is megjelent a wellness – tapasztaltuk az ország nyugati szegletében lévő öt ismert fürdőt tesztelve.","shortLead":"Már a legpatinásabb gyógyfürdők kínálatában is megjelent a wellness – tapasztaltuk az ország nyugati szegletében lévő...","id":"201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f522a60d-a627-448e-9b2b-076609160ffa","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.44/201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","timestamp":"2018. október. 30. 00:00","title":"Vízről vízre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél feszültebb légkörben zajlanak az amerikai félidős kongresszusi választások, ahol az ellenfelei szerint az indulatokat felkorbácsoló Donald Trumpról tartanak népszavazást.","shortLead":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél...","id":"201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c2badb-2707-4ec5-b4f3-e9cd0cdd8052","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.44/201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","timestamp":"2018. október. 30. 00:00","title":"Háborús övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","shortLead":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","id":"20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c086a79-6759-4b01-86ec-b6080386df9d","keywords":null,"link":"/sport/20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 21:37","title":"Federer lemondta egy szaúd-arábiai meccsét a meggyilkolt újságíró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","shortLead":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","id":"20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df7cb9-54e5-4e78-91a2-e16962bc8e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","timestamp":"2018. október. 31. 07:39","title":"A tao megszüntetése nem csak a színházakat hozza nehéz helyzetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bejelentés: folytatódik a szemétkáosz, nincsenek válaszok továbbra sem, nem tudni, ki és hogy veszi át a szemétszállítást 116 településen.","shortLead":"Drámai bejelentés: folytatódik a szemétkáosz, nincsenek válaszok továbbra sem, nem tudni, ki és hogy veszi át...","id":"20181030_Szemetkaosz_meg_ket_hetig_gyulhet_a_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c87848-6153-4d4d-8db5-0556704194bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_meg_ket_hetig_gyulhet_a_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 11:14","title":"Szemétkáosz: még két hétig gyűlhet a hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert tartanak fogva politikai, illetve vallási nézetei miatt – írta a legismertebb orosz jogvédő szervezet, a Memorial.","shortLead":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert...","id":"20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497168ec-503f-44e2-8ed6-169f894d8e98","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Már 195 politikai fogoly van Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]