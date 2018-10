Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak az ügyben. ","shortLead":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak...","id":"20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44364e3-c445-45d3-97e7-7d7654886940","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2018. október. 29. 15:40","title":"Lecsapott a rendőrség a felcsúti kisvasút megtrollkodóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár különleges módszert dolgozott ki, amelyet ma már világszerte sikerrel használnak, és amely az e-learning eszköztárára is épít. ","shortLead":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár...","id":"20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df84425-9b9c-4928-8879-f98fcd1eff65","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","timestamp":"2018. október. 29. 15:00","title":"Vége a hagyományos egyetemi előadásoknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint megtagadták az anyag publikálást a távirati irodánál.","shortLead":"A képviselő szerint megtagadták az anyag publikálást a távirati irodánál.","id":"20181029_Hiaba_kerte_Hadhazy_az_MTI_nem_hozta_le_egy_Simonkaval_foglalkozo_kozlemenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f86bc2-248e-44e7-819c-d4609e74f6a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hiaba_kerte_Hadhazy_az_MTI_nem_hozta_le_egy_Simonkaval_foglalkozo_kozlemenyet","timestamp":"2018. október. 29. 20:29","title":"Hiába kérte Hadházy, az MTI nem hozta le egy Simonkával foglalkozó közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","shortLead":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","id":"20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c747ce95-eb26-456b-9c35-432289c91dd1","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","timestamp":"2018. október. 29. 10:28","title":"Újabb budapesti palotát szerzett meg Erdogan párttársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","shortLead":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","id":"20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0f8ee9-4527-456c-8aca-9ec78400e3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","timestamp":"2018. október. 29. 15:24","title":"Öngyilkos merénylő robbanthatott Tunézia fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","shortLead":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","id":"20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d303db-1206-46ab-af38-bff047217d16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","timestamp":"2018. október. 30. 12:52","title":"II. világháborús kártérítésre kötelezték a híres vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet értesülni. ","shortLead":"Hogy hol mikor viszik el a hulladékot, arról majd a megyei megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján lehet...","id":"20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911552d4-3dda-4861-9b3f-9668eb3d7844","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Katasztrofavedelem_szerdan_folytatodik_a_szemetszallitas_a_116_erintett_telepulesen","timestamp":"2018. október. 30. 22:10","title":"Katasztrófavédelem: szerdán folytatódik a szemétszállítás a 116 érintett településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]