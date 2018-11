Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pakisztáni Asia Bibit nyolc éve ítélték halálra istenkáromlás miatt.","shortLead":"A pakisztáni Asia Bibit nyolc éve ítélték halálra istenkáromlás miatt.","id":"20181031_Szabadon_engedtek_a_halalra_itelt_kereszteny_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e829910-4669-4a7c-a17b-b57837b322b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Szabadon_engedtek_a_halalra_itelt_kereszteny_not","timestamp":"2018. október. 31. 07:25","title":"Szabadon engedték a halálra ítélt keresztény nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","shortLead":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","id":"20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a66bd9-155f-4eed-b4ea-229c67e1859b","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","timestamp":"2018. október. 31. 09:37","title":"Ilyen, amikor két ember együtt van és mégis külön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","shortLead":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","id":"20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187ef09-7666-4fd0-90ae-390c8c3821c2","keywords":null,"link":"/sport/20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","timestamp":"2018. október. 30. 17:58","title":"Cristiano Ronaldo lett az Instagram királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","shortLead":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","id":"20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a7997-0062-49a3-832f-22ca3875bd56","keywords":null,"link":"/sport/20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","timestamp":"2018. október. 31. 12:50","title":"Megrázó videón a Leicester City tulajdonosának helikopterbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország saját, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer kifejlesztésébe kezdett. Oroszországtól korábban is sok légvédelmi rakétát vásároltak, az USA-tól pedig vadászbombázókat vennének.","shortLead":"Törökország saját, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer kifejlesztésébe kezdett. Oroszországtól korábban is sok...","id":"20181031_Komolyan_fejleszti_haderejet_Torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f637ca7-e4cf-45c4-b149-168782e14303","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Komolyan_fejleszti_haderejet_Torokorszag","timestamp":"2018. október. 31. 18:56","title":"Komolyan fejleszti haderejét Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha az ország kiengedi kezéből saját sorsának irányítását, arra az egész nemzet rámehet.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha...","id":"20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617863d-8089-4893-84ab-4eeb2b63470a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","timestamp":"2018. október. 31. 19:14","title":"Orbán beszéde Tisza Istvánról: rossz európai döntések sorozata sodort minket a világháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olaszországi tárgyalás eleve késve kezdődött, reménykedtek, hogy az utolsó pillanatban befut a magyar sofőr. Ez végül nem történt meg.","shortLead":"Az olaszországi tárgyalás eleve késve kezdődött, reménykedtek, hogy az utolsó pillanatban befut a magyar sofőr...","id":"20181031_Nem_ment_el_a_buszvezeto_a_veronai_tragedia_elso_targyalasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96123ebd-881d-4150-bcae-03a09f1e5a62","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nem_ment_el_a_buszvezeto_a_veronai_tragedia_elso_targyalasara","timestamp":"2018. október. 31. 14:09","title":"Nem ment el a buszvezető a veronai tragédia első tárgyalására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","shortLead":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","id":"20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0350b2-8ae6-4cad-9896-1be5475aab6a","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","timestamp":"2018. október. 30. 11:10","title":"Liam Neesonra és fiára szép kis gyászmunka vár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]