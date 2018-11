Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","shortLead":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","id":"20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b3c2e-c5bc-4e54-9597-74c6f347a892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:58","title":"Emelik az egyetemi hallgatók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja, hogyan lehet csupakijelzős telefonokat készíteni.



","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja...","id":"20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf096dc-bf38-4756-867a-aea3f1b27907","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","timestamp":"2018. november. 02. 14:03","title":"Ez is egy bizonyíték arra, hogy a Samsung tényleg a kijelző alá tenné az érzékelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.","shortLead":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb...","id":"20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e32f-5ce4-421e-a1fd-24f97767e564","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 01. 19:57","title":"Már medúza úszkál a Szent Márk téren Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil személyek adatait más országoknak is továbbíthatják.","shortLead":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil...","id":"20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b417a86e-98dc-450c-b647-fb15ca4602e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","timestamp":"2018. november. 03. 09:53","title":"Biometrikus adatgyűjtésbe kezd a Magyar Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17-24 fok várható napközben. ","shortLead":"17-24 fok várható napközben. ","id":"20181102_Borus_de_20_fokos_meleg_lesz_ma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6249cb00-598e-4440-92e1-65bbd6c4b191","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Borus_de_20_fokos_meleg_lesz_ma_is","timestamp":"2018. november. 02. 08:08","title":"Borús, de 20 fokos meleg lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d656e5-70f1-431e-95f8-4dc563b9e329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Párbeszéd törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy ne legyen több \"hatnapos\" munkahét, a pihenőnapokat ne kelljen ledolgozni, a hosszú hétvégék minden napja legyen valódi munkaszüneti nap.\r

\r

","shortLead":"A Párbeszéd törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy ne legyen több \"hatnapos\" munkahét, a pihenőnapokat ne kelljen...","id":"20181102_A_Parbeszed_megszuntetne_a_hatnapos_munkahetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d656e5-70f1-431e-95f8-4dc563b9e329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59efd322-3e1d-476d-8571-d1d4c6a666ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_A_Parbeszed_megszuntetne_a_hatnapos_munkahetek","timestamp":"2018. november. 02. 14:27","title":"A Párbeszéd megszüntetné a \"hatnapos\" munkaheteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy balkáni ország, Szerbia, Bulgária, Románia és Görögország fontolgatja, hogy közös pályázatot nyújt be a 2030-as labdarúgó-világbajnokság rendezési jogának elnyerésére.","shortLead":"Négy balkáni ország, Szerbia, Bulgária, Románia és Görögország fontolgatja, hogy közös pályázatot nyújt be a 2030-as...","id":"20181102_A_2030as_focivebere_negy_balkani_orszag_kozosen_palyazna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af02b339-771a-4943-8693-7fdc8d1ff531","keywords":null,"link":"/sport/20181102_A_2030as_focivebere_negy_balkani_orszag_kozosen_palyazna","timestamp":"2018. november. 02. 16:10","title":"A 2030-as focivébére négy balkáni ország közösen pályázna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]