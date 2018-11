Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil személyek adatait más országoknak is továbbíthatják.","shortLead":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil...","id":"20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b417a86e-98dc-450c-b647-fb15ca4602e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","timestamp":"2018. november. 03. 09:53","title":"Biometrikus adatgyűjtésbe kezd a Magyar Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a Windows operációs rendszerrel kapcsolatos adatait: óriási számot közölt, szinte hihetetlen, hány gép futtat ma valamilyen Windows rendszert.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a Windows operációs rendszerrel kapcsolatos adatait: óriási számot közölt, szinte hihetetlen...","id":"20181104_microsoft_adatok_windows_felhasznalok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18330de4-fee2-4baa-9996-dc112f513cc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_microsoft_adatok_windows_felhasznalok_szama","timestamp":"2018. november. 04. 08:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztünk, már 1,5 milliárd gépen fut Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország tengerentúli területe, Új-Kaledónia függetlenségi népszavazást tart vasárnap. 