[{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna az ülésteremből. A Demokratikus Koalíció ezt most megtette. A DK a kormánypárti Budai Gyula esetében az Országgyűlés egyik még életben lévő szokásjogát „rúgta fel” hétfőn azzal, hogy elhagyta az üléstermet, mielőtt a Fidesz képviselője belekezdett volna az eskü szövegébe.","shortLead":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna...","id":"20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f59ff6-8593-435c-941f-08318753d588","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","timestamp":"2018. november. 04. 10:15","title":"Példátlan parlamenti eskü lett Budai Gyuláéból a DK miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni, hogy a kormány tesz-e eleget a klímaváltozás ellen.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni...","id":"20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0571435a-b28e-4970-986a-1c0a04e91341","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","timestamp":"2018. november. 03. 11:13","title":"Mégis vizsgálhatják az amerikai kormányt a környezetvédők feljelentése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország tengerentúli területe, Új-Kaledónia függetlenségi népszavazást tart vasárnap. Ha nem kapnak többséget az igenek, még kétszer szavazhatnak 2024-ig.","shortLead":"Franciaország tengerentúli területe, Új-Kaledónia függetlenségi népszavazást tart vasárnap. Ha nem kapnak többséget...","id":"20181102_Fuggetlenednenek_az_ujkaledoniai_kanakok_Parizs_semleges_az_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7569c1f7-59fc-41c9-b0c6-0bfbb1636c75","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Fuggetlenednenek_az_ujkaledoniai_kanakok_Parizs_semleges_az_ugyben","timestamp":"2018. november. 02. 18:08","title":"Függetlenednének az új-kaledóniai kanakok. Párizs semleges az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol a Betlehem utca az azonos nevű térbe torkollik, ott nyitott antikváriumot és a szomszédos ház szuterénjében galériát 25 évvel ezelőtt Jan Placák.","shortLead":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol...","id":"20181102_Elnyugodott_hajtokar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff86458d-4950-4697-a8da-adbf419a1950","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Elnyugodott_hajtokar","timestamp":"2018. november. 02. 17:33","title":"Elnyugodott hajtókar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","shortLead":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","id":"20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237853b2-61f8-43ce-bede-81158fea8e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","timestamp":"2018. november. 02. 16:35","title":"Mi kell ahhoz, hogy euróban is lehessen fizetni az üzletünkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a237d3ee-609e-4fa1-bd89-da7fb9a9eafb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolcvannégy éves korában meghalt Mario Segale, akiről elnevezték a népszerű videojáték, a Super Mario hősét.","shortLead":"Nyolcvannégy éves korában meghalt Mario Segale, akiről elnevezték a népszerű videojáték, a Super Mario hősét.","id":"20181102_Meghalt_a_valodi_Super_Mario_aki_hiaba_varta_a_csekkeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a237d3ee-609e-4fa1-bd89-da7fb9a9eafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a9941a-38ee-4d75-89c0-8cf7f09e32d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Meghalt_a_valodi_Super_Mario_aki_hiaba_varta_a_csekkeket","timestamp":"2018. november. 02. 16:57","title":"Meghalt a \"valódi\" Super Mario, aki hiába várta a csekkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","shortLead":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","id":"20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5dac9-582e-4dd5-bce1-650cfdacf89d","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","timestamp":"2018. november. 03. 14:47","title":"Nem mindennapi bicikliverseny zajlott Prágában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]