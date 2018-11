Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a4173a-1e12-4604-879f-cc0af98fdebf","c_author":"Dobszay János","category":"kultura","description":"Szokatlan titkolózás övezi a legfrissebb színházi statisztikákat. Ami biztos: a nézőszámok – részben az egyre népszerűbb stadion-előadásoknak köszönhetően – tovább nőttek.","shortLead":"Szokatlan titkolózás övezi a legfrissebb színházi statisztikákat. Ami biztos: a nézőszámok – részben az egyre...","id":"201842__szinhazi_legek__taps_rend__stadionok__disz_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a4173a-1e12-4604-879f-cc0af98fdebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f93f7d-96da-4f30-9a8b-e46f6326705a","keywords":null,"link":"/kultura/201842__szinhazi_legek__taps_rend__stadionok__disz_lett","timestamp":"2018. november. 03. 14:00","title":"Színjáték számokkal: a pénzért és a nézőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","shortLead":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","id":"20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8563f6-a47b-41bc-86a1-14d376794dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","timestamp":"2018. november. 02. 21:00","title":"Kikerülik a „kukaholdingot” a budapesti szelektív hulladékgyűjtésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","shortLead":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","id":"20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d4392-bfcc-4e51-bebe-e5a1535140e8","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","timestamp":"2018. november. 03. 17:10","title":"Szervezett bűnözéssel gyanúsítja az USA a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.","shortLead":"A színészt péntek este New Yorkban tartóztatták le, mert megütött egy férfit, akivel egy parkolóhelyen vesztek össze.","id":"20181103_A_letartoztatott_Alec_Baldwin_szerint_o_nem_verekedett_csak_a_kattintasvadasz_hiroldalak_vadoljak_ezzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e0ec8-72ac-42df-9a6c-f3bc89ff0414","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_A_letartoztatott_Alec_Baldwin_szerint_o_nem_verekedett_csak_a_kattintasvadasz_hiroldalak_vadoljak_ezzel","timestamp":"2018. november. 03. 12:12","title":"A letartóztatott Alec Baldwin szerint ő nem verekedett, csak a kattintásvadász híroldalak vádolják ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","shortLead":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","id":"201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f522a60d-a627-448e-9b2b-076609160ffa","keywords":null,"link":"/elet/201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","timestamp":"2018. november. 03. 16:15","title":"A helyzet egyre jobb, de még volna pár ötletünk - teszteltük a Nyugat-Dunántúl fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","shortLead":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","id":"20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2033f9e-94c4-4e36-b2cf-98966b447f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","timestamp":"2018. november. 02. 12:30","title":"A héten már a második űrszondája \"halt meg\" a NASA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","shortLead":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","id":"20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b745d2-8463-412e-b659-c3bb99066a39","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","timestamp":"2018. november. 02. 14:09","title":"Egymásnak üzenget a Facebookon Gyurcsány és Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően elmaradó mértéke\" 2018-ban és 2019-ben is növelheti az államháztartás pénzforgalmi hiányát, ami így a továbbra is magas finanszírozási igényen keresztül az államadósság-rátára is kihat - mutat rá a Magyar Nemzeti Bank a minapi költségvetési elemzésében.","shortLead":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően...","id":"20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4c375-7556-48b0-b074-fe7b2d3e39fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","timestamp":"2018. november. 02. 15:51","title":"MNB: akadoznak az EU-pénzek, de így is csökken az adósságráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]