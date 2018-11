Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor kultúrpolitikában is érzékelhető irányváltás döntő szerepet játszott.","shortLead":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor...","id":"201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1bf0d8-7538-4b90-a7f6-42f27d1a7d73","keywords":null,"link":"/kultura/201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","timestamp":"2018. november. 04. 07:30","title":"Kiutálták a bajor politikusok a müncheni Haus der Kunst első afrikai származású igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c0e136-66c9-497e-b14a-88dca64b3fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ross Edgley a világon elsőként tette meg a majdnem háromezer kilométeres távot, de 57 napot késett saját, eredeti terveihez képest. ","shortLead":"Ross Edgley a világon elsőként tette meg a majdnem háromezer kilométeres távot, de 57 napot késett saját, eredeti...","id":"20181104_Bocs_a_kesesert__mondta_miutan_ot_honap_alatt_korbeuszta_NagyBritanniat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5c0e136-66c9-497e-b14a-88dca64b3fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc62f7-ed6b-4ed0-8edd-a181305b8aa8","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Bocs_a_kesesert__mondta_miutan_ot_honap_alatt_korbeuszta_NagyBritanniat","timestamp":"2018. november. 04. 16:57","title":"Bocs a késésért! - mondta, miután öt hónap alatt körbeúszta Nagy-Britanniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs csúcsévszak, nincs holtszezon, viszont minden este van friss zöldfűszer és zöldség, amely néhány párizsi étterem bejárata előtt terem meg.","shortLead":"Nincs csúcsévszak, nincs holtszezon, viszont minden este van friss zöldfűszer és zöldség, amely néhány párizsi étterem...","id":"20181105_Ez_a_jovo_A_kamion_amelyben_nem_szallitjak_hanem_termesztik_a_zoldseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc053db-ebc6-410c-9bb2-b6e46c309f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Ez_a_jovo_A_kamion_amelyben_nem_szallitjak_hanem_termesztik_a_zoldseget","timestamp":"2018. november. 05. 06:45","title":"Ez a jövő? A kamion, amelyben nem szállítják, hanem termesztik a zöldséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint féltucat település aspirál a címre, köztük a Tokaji borvidéken található Tállya.","shortLead":"Több mint féltucat település aspirál a címre, köztük a Tokaji borvidéken található Tállya.","id":"201840_europa_foldrajzi_kozeppontja_vicebszkkormocbanya_tallya_es_atobbiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729a756-94a5-4925-b3c7-844362a4736e","keywords":null,"link":"/itthon/201840_europa_foldrajzi_kozeppontja_vicebszkkormocbanya_tallya_es_atobbiek","timestamp":"2018. november. 04. 09:30","title":"El tudja képzelni, hogy ne Magyarországon legyen Európa földrajzi középpontja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50abf454-fce6-4b9c-963f-e0ee8e8f25c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A drágulás és forgalomélénkülés miatt az olcsóbb, kevésbé frekventált városrészekben lévő lakások iránt megnőtt a kereslet; az egy lakáshirdetésre jutó érdeklődések száma a XXII., XXI., XX., XVII., és a XV. kerületekben volt a legmagasabb. ","shortLead":"A drágulás és forgalomélénkülés miatt az olcsóbb, kevésbé frekventált városrészekben lévő lakások iránt megnőtt...","id":"20181105_Egyre_problemasabb_a_vevoknek_a_lakasdragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50abf454-fce6-4b9c-963f-e0ee8e8f25c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6c7e6f-ddc7-428b-a7a9-2c83ff5b918e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181105_Egyre_problemasabb_a_vevoknek_a_lakasdragulas","timestamp":"2018. november. 05. 09:38","title":"Egyre problémásabb a vevőknek a lakásdrágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett nagydolog van elvégezve a meleg vizes medencében Hódmezővásárhelyen heti rendszerességgel. Márki-Zay Péter polgármester szándékosságot vél felfedezni.","shortLead":"Úgynevezett nagydolog van elvégezve a meleg vizes medencében Hódmezővásárhelyen heti rendszerességgel. Márki-Zay Péter...","id":"20181105_MarkiZay_szerint_valaki_direkt_es_rendszeresen_belerondit_a_vasarhelyi_medencebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1a41d5-0f61-4bfd-9261-16ac6bba56df","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_MarkiZay_szerint_valaki_direkt_es_rendszeresen_belerondit_a_vasarhelyi_medencebe","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Márki-Zay szerint valaki direkt és rendszeresen belerondít a vásárhelyi medencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki hozzáférhet a kontaktok adataihoz egy zárolt iPhone-on.","shortLead":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki...","id":"20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dee442e-e5bf-4029-8313-9f0bb018a454","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","timestamp":"2018. november. 05. 10:03","title":"Pár órával az iOS 12.1 megjelenése után már ki is cselezték egy iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem a mobilos applikációja nem fog működni.","shortLead":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem...","id":"20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609afa0a-b570-4a76-8bd8-9d50d683a280","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","timestamp":"2018. november. 05. 19:57","title":"Fél napig nem lesz elérhető online a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]