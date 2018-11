Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte számos megemlékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást tartanak ma az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 62. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon.","shortLead":"Országszerte számos megemlékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást tartanak ma az 1956-os forradalom és szabadságharc...","id":"20181104_Nemzeti_gyasznap_van_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d14f0-691c-4d1c-bcdd-93e620d478df","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nemzeti_gyasznap_van_ma","timestamp":"2018. november. 04. 07:59","title":"Nemzeti gyásznap van ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00711b4-a737-44df-8d9a-b15e735fda5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti ár 50 százalékát is megkaphatja támogatásként.","shortLead":"A bolti ár 50 százalékát is megkaphatja támogatásként.","id":"20181105_Most_palyazzon_ingyenpenzre_hutot_mosogepet_cserelhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00711b4-a737-44df-8d9a-b15e735fda5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1639f36b-aa9c-4b24-8799-ee38d725add6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Most_palyazzon_ingyenpenzre_hutot_mosogepet_cserelhet","timestamp":"2018. november. 05. 10:16","title":"Most pályázzon ingyenpénzre: hűtőt, mosógépet cserélhet a háztartási nagygépcsere-programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi fertőzésre gyanakodott, de az ÁNTSZ a GDPR-ra hivatkozva elküldte őt, nem kapott meg minden szükséges papírt.","shortLead":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi...","id":"20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998ef6bb-fe51-49de-9d42-ef2c80e73ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","timestamp":"2018. november. 04. 09:07","title":"Az adatvédelmi szabályok miatt nem mondta el az ÁNTSZ, miért halt meg az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit gazdasági lap.","shortLead":"Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit...","id":"20181105_Amerika_masolja_Orbant_Soros_a_globalis_gyulolet_celpontja_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e74bff5-b7f1-4dbc-987b-174420f64bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Amerika_masolja_Orbant_Soros_a_globalis_gyulolet_celpontja_lett","timestamp":"2018. november. 05. 14:38","title":"A Financial Times szerint Amerika másolja Orbánt, Soros a globális gyűlölet célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","shortLead":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","id":"20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9510d49f-b93c-4ce5-a315-ab4086f2e629","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","timestamp":"2018. november. 05. 07:47","title":"Ilyen parkolási trükköt sem játszottak még meg eddig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3","c_author":"Tossenberger Adél","category":"kultura","description":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja a cigánymuzsikától hangos hevesi mulatságoktól Berlinig ível. Interjú.","shortLead":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja...","id":"201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97022b41-e944-4451-8a67-3cbb8f90a600","keywords":null,"link":"/kultura/201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","timestamp":"2018. november. 04. 16:30","title":"\"A karmesterségben az ötven százalékig eljutni egyszerű, a száz százalék mindig egyre feljebb van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","id":"20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99508d-5901-48d6-9d1a-f6ab240da381","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","timestamp":"2018. november. 05. 06:53","title":"Lopott autóval vitte haza zsákmányát a budapesti tolvaj, de nem sokáig örülhetett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]