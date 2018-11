Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","shortLead":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","id":"20181105_novicsok_autok_idegmereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d10f2-0239-4577-bb4e-e8b0713e8cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_novicsok_autok_idegmereg","timestamp":"2018. november. 05. 09:29","title":"Húsz autót, több százmillió forint értékben ástak a föld alá, mert rájuk kerülhetett a Novicsok idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Két éve hozták létre, de itthon sokaknak még mindig ismeretlenül cseng a TikTok nevű közösségi alkalmazás neve. A program tőlünk keletebbre és nyugatabbra is hódít már, és kezd előretörni Magyarországon is.","shortLead":"Két éve hozták létre, de itthon sokaknak még mindig ismeretlenül cseng a TikTok nevű közösségi alkalmazás neve...","id":"20181105_tiktok_kozossegi_alkalmazas_letoltes_doujin_facebook_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06817ebe-c9aa-42fd-8597-90d547723601","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_tiktok_kozossegi_alkalmazas_letoltes_doujin_facebook_instagram","timestamp":"2018. november. 05. 08:03","title":"Itt a következő Facebook? Rövid időn belül százmilliók kattantak rá az új slágeralkalmazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5048cb5e-6714-440f-9a9c-8778105557c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába.","shortLead":"A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába.","id":"20181106_Lefejelte_Pique_a_buszt_annyira_belemerult_papirjaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5048cb5e-6714-440f-9a9c-8778105557c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f2ac2-ddee-4461-a8c6-90254887d4e8","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Lefejelte_Pique_a_buszt_annyira_belemerult_papirjaiba","timestamp":"2018. november. 06. 12:03","title":"Lefejelte Piqué a buszt, annyira belemerült papírjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Érdről Budapestre igazolt a fiatal úszó.","shortLead":"Érdről Budapestre igazolt a fiatal úszó.","id":"20181105_milak_kristof_uszo_budapest_honved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc289f1-4876-4edf-8b51-941714f12a6d","keywords":null,"link":"/sport/20181105_milak_kristof_uszo_budapest_honved","timestamp":"2018. november. 05. 21:38","title":"Fontos döntést hozott Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c648c786-e2c2-490e-a409-b69aa9ca4051","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Ha a bekamerázott folyosók vagy az alkoholista kolléga adatainak kezelése nem is érint minden céget, levelezőrendszer és munkaügyek mindenhol akadnak. A legaggályosabb esetekre viszont már született megoldás.","shortLead":"Ha a bekamerázott folyosók vagy az alkoholista kolléga adatainak kezelése nem is érint minden céget, levelezőrendszer...","id":"adozona_20181105_Egyszeru_es_megfizetheto_a_gyogyir_a_legnagyobb_GDPRfobiakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c648c786-e2c2-490e-a409-b69aa9ca4051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe98c7d-a228-4833-9bbd-e5e41c4ee488","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20181105_Egyszeru_es_megfizetheto_a_gyogyir_a_legnagyobb_GDPRfobiakra","timestamp":"2018. november. 06. 10:36","title":"Egyszerű és megfizethető a gyógyír a legnagyobb GDPR-fóbiákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","shortLead":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","id":"20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f7584f-9cc1-4d15-a51b-94c8e727fb97","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","timestamp":"2018. november. 05. 09:39","title":"Két hónapos kiskutyát loptak el Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és a NASA szakemberei olyan drónt fejlesztettek ki, ami nagyban megkönnyítheti az eltűnt emberek megkeresését.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és a NASA szakemberei olyan drónt fejlesztettek ki, ami nagyban megkönnyítheti...","id":"20181105_dron_mentoexpediicio_erdo_felderites_mit_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49ee2-fbf6-42ac-89d0-dd09754aa67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_dron_mentoexpediicio_erdo_felderites_mit_nasa","timestamp":"2018. november. 05. 13:33","title":"Kapott néhány pluszkütyüt a drón, életeket menthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]