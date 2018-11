Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén is elmarad az EU átlagától. Azért van fejlődés.","shortLead":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén...","id":"20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8dbcf-613b-4c4a-a9ff-bb2d313321a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","timestamp":"2018. november. 04. 21:47","title":"A magyarok negyede digitális analfabéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","shortLead":"Kiderült, hogy Pamela Anderson nem nagy rajongója a Me Too mozgalomnak.","id":"20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d499887-a052-40a8-bfd9-fe02355cbab9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Pamela_Anderson_A_feminizmus_tul_messzire_ment","timestamp":"2018. november. 06. 09:26","title":"Pamela Anderson: A feminizmus túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni. Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyermeknek joga van anyához és apához, kétharmadhoz köthetik a családoknak járó támogatásokat. A fiatal házasok pedig akár 10 milliós kamatmentes kölcsönt is kaphatnak.","shortLead":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni...","id":"20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be6aa0-01c0-4e8f-8951-14e385b12e79","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","timestamp":"2018. november. 05. 10:32","title":"Itt vannak a családvédelmi nemzeti konzultáció kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak az elnöke.","shortLead":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális...","id":"20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad5441-7e5a-4831-aa02-760ba7a18a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Fordulat a szemétbotrányban: lemondott Gémesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d03713-b0ca-4ae9-865e-a156ae99fbdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhagyta a Saint-Nazaire-i hajóépítő komplexum kikötőjét a világ első számú luxushajója. A Celebrity Edge nevet viselő tengeri jármű nem a méretei miatt rekorder. Hanem valami másért.","shortLead":"Elhagyta a Saint-Nazaire-i hajóépítő komplexum kikötőjét a világ első számú luxushajója. A Celebrity Edge nevet viselő...","id":"20181106_Kifutott_a_tengerre_a_csucsok_csucsanak_tartott_uszo_luxuspalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d03713-b0ca-4ae9-865e-a156ae99fbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c11fbd-3271-4178-9ba9-5ccb2a61771d","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Kifutott_a_tengerre_a_csucsok_csucsanak_tartott_uszo_luxuspalota","timestamp":"2018. november. 06. 05:28","title":"Kifutott a tengerre a luxusban felülmúlhatatlannak tartott úszó palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20181105_Tuz_volt_egy_zugloi_lakasban_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a457886-f46c-458e-9221-fdd7f0248b68","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Tuz_volt_egy_zugloi_lakasban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. november. 05. 14:53","title":"Tűz volt egy zuglói lakásban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","shortLead":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","id":"20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea2b301-5a01-4df7-89d7-f4319ce59cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","timestamp":"2018. november. 06. 06:41","title":"A nap videója: Győrben a járdára tévedt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]