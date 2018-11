Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","id":"20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704b69d0-129d-4c43-a0a0-d89684afc5eb","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. november. 05. 13:26","title":"Karnyújtásnyira van a világkupa-győzelemtől Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","shortLead":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","id":"20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90ea5d-9272-4a06-bee6-cb281193cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","timestamp":"2018. november. 06. 09:02","title":"Kikötözte az ápoltakat egy Nógrád megyei pszichiátriai otthon gondozónője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","shortLead":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","id":"20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b3c85-c460-457e-85b6-e9d3d6a4c86c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","timestamp":"2018. november. 06. 16:04","title":"Rétvári szerint nincs korszerűbb pedagógia, mint az egyházi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbc9c50-6907-400f-a324-681bbcc88b01","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja, hogy elfelejtsük őket. Vagy hogy mások elfelejtsék a miénket, így pedig e napon olyan emberek is benyomulnak az életünkbe, akik az év másik 364 napján tudomást sem vesznek a létezésünkről. Nem állítjuk, hogy könnyű a szabadulás a jókívánságok szorításából, de a Facebookon túl is van születésnap!","shortLead":"A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja...","id":"20181104_Boldog_szuletesnapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbc9c50-6907-400f-a324-681bbcc88b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d428e3-bfb5-4db6-aeb2-7bad33deea33","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Boldog_szuletesnapot","timestamp":"2018. november. 04. 20:00","title":"Még mindig a Facebookon kíván boldog születésnapot? De miért?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 46 éves Idris Elba lett az idei választottja a People magazinnak. ","shortLead":"A 46 éves Idris Elba lett az idei választottja a People magazinnak. ","id":"20181106_Ime_o_a_vilag_legszexibb_ferfija_a_People_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3448e1-4abe-4a1e-8a61-9bed77b22c5d","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Ime_o_a_vilag_legszexibb_ferfija_a_People_szerint","timestamp":"2018. november. 06. 08:48","title":"Íme, ő a világ legszexibb férfija a People szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután sokkal könnyebb lesz kivetni a legszigorúbb büntetést a zsidó államban.","shortLead":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután...","id":"20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37334f0f-db95-4499-8846-302e92064303","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","timestamp":"2018. november. 05. 16:38","title":"Netanjahu nagyon szeretné visszaállítani a halálbüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e915a19c-08c2-488f-9349-aaa538f402b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Lenke_neni_leleplez_Orbanek_nemzeti_konzultacioja_osszefugg_a_szemetbalheval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e915a19c-08c2-488f-9349-aaa538f402b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7012d-5a98-4d30-96e4-d7622b6a5140","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lenke_neni_leleplez_Orbanek_nemzeti_konzultacioja_osszefugg_a_szemetbalheval","timestamp":"2018. november. 05. 16:39","title":"Lenke néni leleplez: Orbánék nemzeti konzultációja összefügg a szemétbalhéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","id":"20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99508d-5901-48d6-9d1a-f6ab240da381","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","timestamp":"2018. november. 05. 06:53","title":"Lopott autóval vitte haza zsákmányát a budapesti tolvaj, de nem sokáig örülhetett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]