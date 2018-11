Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaec7c9-bb85-4e6a-9ea1-80511ebb59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","timestamp":"2018. november. 05. 16:08","title":"Papírja van a DK-soknak, hogy nem hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senkinek sincs ingyen ebéd: ugyan a WhatsApp felhasználói eddig megúszták, ingyen és zavaró reklámok nélkül használhatták a világ legnépszerűbb üzenetküldőjét, ennek azonban hamarosan vége lehet, legalábbis ami a reklámokat illeti.","shortLead":"Senkinek sincs ingyen ebéd: ugyan a WhatsApp felhasználói eddig megúszták, ingyen és zavaró reklámok nélkül...","id":"20181105_whatsapp_hirdetesek_allapot_reklamok_az_alkalmazasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a81a9-4d91-401a-a180-e2e8e940a219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_whatsapp_hirdetesek_allapot_reklamok_az_alkalmazasban","timestamp":"2018. november. 05. 17:03","title":"Nem ezt ígérték, de megcsinálják: hirdetéseket tesznek a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","shortLead":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","id":"20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23bc8a9-c4d1-42ed-b9dc-0a15202afd27","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","timestamp":"2018. november. 05. 12:34","title":"21 fiatal zenekart támogatnak állami pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cea8f-7ad8-4529-b458-088899a99753","c_author":"Földi Bence","category":"kultura","description":"Shawn Snyder amerikai függetlenfilmes összehozta Röhrig Gézát és Matthew Brodericket egy filozofikus fekete komédiában. Az alkotás szinte tökéletes, kár, hogy a szélesebb magyar közönség nem láthatja.","shortLead":"Shawn Snyder amerikai függetlenfilmes összehozta Röhrig Gézát és Matthew Brodericket egy filozofikus fekete komédiában...","id":"20181105_Rohrig_Geza_hany_vallasi_eloirast_kepes_megszegni_masfel_ora_alatt_To_Dust_filmkritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63cea8f-7ad8-4529-b458-088899a99753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f72640-34bf-417d-9b73-274b4e969678","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Rohrig_Geza_hany_vallasi_eloirast_kepes_megszegni_masfel_ora_alatt_To_Dust_filmkritika","timestamp":"2018. november. 05. 20:30","title":"Röhrig Géza hány vallási előírást képes megszegni másfél óra alatt? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda4393-5e7c-4094-aba6-55c79ef73518","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötödször is fellép Magyarországon a világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió, a Muse. Matt Bellamy és társai 2019. május 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adnak műsort.","shortLead":"Ötödször is fellép Magyarországon a világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió, a Muse. Matt Bellamy és...","id":"20181105_Ujra_Budapestre_jon_a_Muse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dda4393-5e7c-4094-aba6-55c79ef73518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78da9ff4-8e9d-4b2f-b96a-e0ef4bb9aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ujra_Budapestre_jon_a_Muse","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Újra Budapestre jön a Muse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indiai sportruházatot gyártó cég két évvel ezelőtt részben átállt az újrahasznosított műanyag flakonokból előállított ruhák készítésére. Naponta most már több ezer darab textilt gyártanak műanyag hulladékból, de sajnos még ez az eljárás sem annyira környezetkímélő, mint gondolnánk. ","shortLead":"Egy indiai sportruházatot gyártó cég két évvel ezelőtt részben átállt az újrahasznosított műanyag flakonokból...","id":"20181106_Tudta_hogy_nyolc_PETpalackbol_kijon_egy_uj_polo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b0d65b-7eff-4ac3-94c7-fb34d202ab29","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Tudta_hogy_nyolc_PETpalackbol_kijon_egy_uj_polo","timestamp":"2018. november. 06. 12:37","title":"Tudta, hogy nyolc PET-palackból kijön egy új póló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel, a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban (MNT) 30 mandátumot szerezve. De kié lett a maradék öt hely, és miért aggódhat a győztes?\r

","shortLead":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel...","id":"20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e395f-6571-4018-9e9a-c1bd54f2bdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","timestamp":"2018. november. 06. 17:22","title":"Mintha csak lemásolta volna a Fideszt a vajdasági szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","shortLead":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","id":"20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55200cc-2da5-44c6-bc37-a5b49de58797","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","timestamp":"2018. november. 05. 10:44","title":"Utcára vonulnak holnap a szakszervezetek a cafetériáért, nagy tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]