[{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ettől még messze vagyunk.","shortLead":"De ettől még messze vagyunk.","id":"20181105_Ha_nagy_baj_lesz_akar_a_lakossagot_is_behivhatjak_kukasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa20fc1-66ed-4de0-8e39-c6980b59e53d","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Ha_nagy_baj_lesz_akar_a_lakossagot_is_behivhatjak_kukasnak","timestamp":"2018. november. 05. 18:38","title":"Ha nagy baj lesz, bárkit behívhatnak kukásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk egy tőlünk sok száz/ezer fényévre lévő esetleges idegen civilizáció tudtára, hogy létezünk. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik kutatója szerint sikerült megtalálni a választ ez utóbbi kérdésére.","shortLead":"A tudósokat nemcsak az a kérdés foglalkoztatja, hogy van-e élet a Földön kívül, hanem az is, hogy hogyan hozhatnánk...","id":"20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b969173-2edb-4097-b18c-fca186b5c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad8fa8-b775-442b-be57-6c3644d3d4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_massachusettsi_muszaki_egyetem_lezer_vilagur_kommunikacio_foldon_kivuli_intelligencia_james_clark","timestamp":"2018. november. 07. 09:03","title":"Kész a terv: fel kell lőnünk egy szupererős lézert az űrbe, így garantált, hogy kiszúrnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nőt, aki a Magas-Tátra egyik csúcsának gerincéről zuhant le, válságos állapotban vitték kórházba.","shortLead":"A nőt, aki a Magas-Tátra egyik csúcsának gerincéről zuhant le, válságos állapotban vitték kórházba.","id":"20181105_11_oran_at_mentettek_egy_magyar_hegymaszot_magas_tatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c44d5c8-5d10-4904-85ed-2204ccf671ed","keywords":null,"link":"/sport/20181105_11_oran_at_mentettek_egy_magyar_hegymaszot_magas_tatra","timestamp":"2018. november. 05. 16:32","title":"11 órán át mentettek egy magyar hegymászót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint a republikánusok, de ők is ezen az úton haladnak, Kínánál vagy az oroszoknál viszont még jobbak vagyunk. A Fideszt szélsőjobboldalinak, Magyarországot az egyik legfiatalabb autoriter rendszernek nevezte.","shortLead":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint...","id":"20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d315e0-2135-4bec-9675-68141a1da9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","timestamp":"2018. november. 05. 17:59","title":"A világ egyik legfiatalabb autokráciája – most a NY Times bírálta Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett. ","shortLead":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata...","id":"20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2608d-87d0-4077-b012-491bad8517c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","timestamp":"2018. november. 05. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már most ezrek húzzák a szájukat az új Diablo játék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég. Az eredményekből kiderül, a magyarok nagy része még mindig nem fordít elég figyelmet online szolgáltatások igénybevételekor (bank, vásárlás, közösségi média) jelszavainak megóvására, és nem készült fel az adathalászok elleni védekezésre sem. ","shortLead":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég...","id":"20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdc22d-18d5-4748-8776-996b54d06b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2018. november. 05. 16:03","title":"A Google megnézte, milyen jelszavakat használnak a magyarok – jobb, ha pár dolgot azonnal átkapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különös eredményre jutottak a kutatók, mikor összevetették, vajon a hősök vagy ellenfeleik követnek-e el több erőszakos tettet a szuperhősfilmekben.","shortLead":"Különös eredményre jutottak a kutatók, mikor összevetették, vajon a hősök vagy ellenfeleik követnek-e el több erőszakos...","id":"20181106_Szomoru_de_Vasember_eroszakosabb_mint_Joker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e077acd5-9324-4ed7-99c9-bc357db102db","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Szomoru_de_Vasember_eroszakosabb_mint_Joker","timestamp":"2018. november. 06. 10:40","title":"Szomorú, de Vasember erőszakosabb, mint Joker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal Szalahról készült egy fura szobor. ","shortLead":"Ezúttal Szalahról készült egy fura szobor. ","id":"20181105_A_C_Ronaldoremszobor_utan_itt_egy_aranytalan_Szalahkepmas__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebec697-b769-45be-94eb-035afd01c27f","keywords":null,"link":"/elet/20181105_A_C_Ronaldoremszobor_utan_itt_egy_aranytalan_Szalahkepmas__foto","timestamp":"2018. november. 05. 11:54","title":"A C. Ronaldo-rémszobor után itt egy aránytalan Szalah-képmás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]