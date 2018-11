Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple AirPodsára, és nem véletlenül.","shortLead":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple...","id":"20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ef145-cab2-43a2-be44-6b17422e9cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","timestamp":"2018. november. 08. 13:03","title":"Nem AirPods, AirDots: a Xiaomi megcsinálta az olcsó bluetooth-os fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0614aa50-b7d1-4145-8e69-5a9b205a67c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi szerint \"új nap köszönt Amerikára\".","shortLead":"Nancy Pelosi szerint \"új nap köszönt Amerikára\".","id":"20181107_Ketparti_egyuttmukodest_surgetnek_az_amerikai_demokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0614aa50-b7d1-4145-8e69-5a9b205a67c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcf1126-4d6e-422d-b55e-3a85c4c687ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Ketparti_egyuttmukodest_surgetnek_az_amerikai_demokratak","timestamp":"2018. november. 07. 07:31","title":"Kétpárti együttműködést sürgetnek az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb annál, mint megérteni azt, ahogyan ők éltek fiatalon. Bicsák Boglárka a két nagymamáját vette filmre, alkotásának pedig a létező legkedvesebb címet adta: Megint elfelejtettem nefelejcset hozni. Villáminterjú a rendezővel. ","shortLead":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb...","id":"20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c6ed6a-57d2-43e1-b81f-a1b2d5fb79f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","timestamp":"2018. november. 08. 08:48","title":"Bátorságra és elszántságra tanítanak a nagymamáink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba. Most egy új gondolattól vezérelve szeretné ismét \"normálissá\" tenni a webet.","shortLead":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba...","id":"20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dded352-ffd4-4aa5-9a86-23dd9e7a728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","timestamp":"2018. november. 07. 10:33","title":"Felmérte az internet állapotát az internet atyja, és szörnyű dolgokat tapasztalt – majd kitalált rá egy megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c3481-a90c-4da3-831d-f5939501080e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flybe fapados légitársaság pilótája nem a megfelelő magasságot adta meg a robotpilótának, így a repülőgép szinte szó szerint zuhanni kezdett.","shortLead":"A Flybe fapados légitársaság pilótája nem a megfelelő magasságot adta meg a robotpilótának, így a repülőgép szinte szó...","id":"20181108_flybe_fapados_legitarsasag_repulogep_robotpilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c3481-a90c-4da3-831d-f5939501080e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a53cbb8-f912-475f-8942-9fffe9cce818","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_flybe_fapados_legitarsasag_repulogep_robotpilota","timestamp":"2018. november. 08. 16:03","title":"Rosszul állította be a robotpilótát, a frászt hozta az utasokra a pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötvenéves Tracy Brittennek előző hónapban három kislánya és egy kisfia született. ","shortLead":"Az ötvenéves Tracy Brittennek előző hónapban három kislánya és egy kisfia született. ","id":"20181108_Egy_nagymama_lett_a_legidosebb_ujdonsult_anyuka_Angliaban__negyes_ikreknek_adott_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdabe2f3-1ad0-460e-a8f5-c379e461bbe1","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Egy_nagymama_lett_a_legidosebb_ujdonsult_anyuka_Angliaban__negyes_ikreknek_adott_eletet","timestamp":"2018. november. 08. 11:13","title":"Egy nagymama lett a legidősebb újdonsült anya Angliában – négyesikreknek adott életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László egy interjúban beszélt arról, hogyan értesült a kormány MTA-t érintő terveiről, és hogy hogyan várt Palkovics Lászlóra egy órán át az előszobájában, pedig a miniszter ott sem volt. ","shortLead":"Lovász László egy interjúban beszélt arról, hogyan értesült a kormány MTA-t érintő terveiről, és hogy hogyan várt...","id":"20181108_Egy_oran_at_eloszobaztatta_Palkovics_az_MTA_elnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc9788-5e4c-4db5-8eff-f531e2d2af10","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Egy_oran_at_eloszobaztatta_Palkovics_az_MTA_elnoket","timestamp":"2018. november. 08. 15:32","title":"Egy órán át előszobáztatta Palkovics az MTA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]