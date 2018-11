Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","shortLead":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","id":"20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3f019-6120-4d4c-a618-238ce2bdcded","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","timestamp":"2018. november. 07. 19:14","title":"22 évet is kaphat a bicskei gyermekotthon zaklató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","shortLead":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","id":"20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790c13c-38d7-47d4-821d-347bdb0f9aed","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","timestamp":"2018. november. 07. 08:07","title":"Bors: Krematóriumban égethették el VV Fanni holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd focista nem biztos, hogy kitölti a jövő év végéig érvényes szerződését a Los Angeles Galaxy labdarúgócsapatánál.","shortLead":"A svéd focista nem biztos, hogy kitölti a jövő év végéig érvényes szerződését a Los Angeles Galaxy labdarúgócsapatánál.","id":"20181107_zlatan_ibrahimovic_foci_los_angeles_galaxy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db297e18-f8e5-4324-9110-dcb6937af25d","keywords":null,"link":"/sport/20181107_zlatan_ibrahimovic_foci_los_angeles_galaxy","timestamp":"2018. november. 07. 15:23","title":"Ibrahimovicnak feltételei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9f8c56-3932-434d-a059-10a40a7a49f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül a Mészáros család csárdája.","shortLead":"Tovább bővül a Mészáros család csárdája.","id":"20181107_Az_orszag_egyik_legnagyobb_kamionparkoloja_lesz_Meszaros_Lorince","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9f8c56-3932-434d-a059-10a40a7a49f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070ac90-8f24-4418-8f4c-76f51b98b877","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Az_orszag_egyik_legnagyobb_kamionparkoloja_lesz_Meszaros_Lorince","timestamp":"2018. november. 07. 05:46","title":"Az ország egyik legnagyobb kamionparkolója lesz Mészáros Lőrincé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. 