A volt agrárattasé valóságos vízumgyárat működtetett, és kétszer is megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, de a hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy bűncselekményt követett el.

Ahogyan mi is megírtuk, nemrég megszüntették a nyomozást Kiss Szilárd volt agrárattasé ügyében. Kiss a vádak szerint orosz prostituáltaknak és bűnözőknek intézett vízumot, sőt, a brókerbotrányban érintett Tarsoly Csabával is üzletelt, de a IV. és XV. kerületi ügyészség szerint „a rendelkezésre álló adatok illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése”.

A volt agrárattasé ellen azért indult eljárás, mert a Párbeszéd, Szél Bernadett és Tényi István is feljelentést tettek, miután kiderült, hogy Kiss kétszer is megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon.

Most az is kiderült, hogy a hatóságok senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, még magát Kiss Szilárdot sem. A legfőbb ügyészhez három képviselő – a DK-s Vadai Ágnes, az LMP-s Ungár Péter és a szocialista Mesterházy Attila – nyújtott be írásbeli kérdést az üggyel kapcsolatban, Polt Péter pedig minden esetben azt válaszolta, hogy

gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.

Kiss Szilárdot 2013-ban hívták vissza, az általa működtetett vízumgyárról pedig az akkor még Martonyi János vezette külügyminisztérium is tudott, az Index szerint egy belső vizsgálati anyag is készült az ügyről, amelynek kiadását a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca azonban 2015-ben megakadályozta.