Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyesben a tenisz világranglista első húsz helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok teniszező.","shortLead":"Egyesben a tenisz világranglista első húsz helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok teniszező.","id":"20181108_babos_timea_tenisz_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dee370-40e6-43ef-bccb-0864689d81f3","keywords":null,"link":"/sport/20181108_babos_timea_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2018. november. 08. 11:21","title":"Babos hatalmas célt tűzött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP.","shortLead":"Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP.","id":"20181108_Kutatas_a_Kutyapart_megelozte_az_LMPt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325be43-b8ee-4e12-8e20-1844a69df3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Kutatas_a_Kutyapart_megelozte_az_LMPt","timestamp":"2018. november. 08. 11:17","title":"Kutatás: a Kutyapárt megelőzte az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett 3,8 százalékos az új inflációs adat. Ennél a legtöbb elemző kisebb drágulásra számított.","shortLead":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett...","id":"20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f99169-32fb-423e-8ea8-159733bfbad1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:19","title":"2012 óta nem volt ekkora infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","shortLead":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","id":"20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baed2d4-a9a7-4de4-9288-a20a1683ecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","timestamp":"2018. november. 07. 09:41","title":"Csótányt etettek és vizeletet itattak az alkalmazottakkal egy kínai cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Index szerint a nagy tenisztornákra szánt pénzeket ezután nem utalják majd át a szövetségnek, hanem a sportállamtitkárság berkein belül bonyolítják az ilyen ügyeket. ","shortLead":"Az Index szerint a nagy tenisztornákra szánt pénzeket ezután nem utalják majd át a szövetségnek, hanem...","id":"20181107_Lepett_az_Emmi_a_teniszszovetseg_ellen_inditott_nyomozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc970b6-549d-4e82-a02d-89059ce259ab","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Lepett_az_Emmi_a_teniszszovetseg_ellen_inditott_nyomozas_miatt","timestamp":"2018. november. 07. 16:09","title":"Lépett az Emmi a teniszszövetség ellen indított nyomozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal szigorúbb intézkedések lépnek életbe. ","shortLead":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal...","id":"20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a38bf71-556c-4cd0-b8aa-e76682f90e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 15:03","title":"Szigorú korlátozás jön Kínában: személyit kell felmutatni, hogy valaki játszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett a Simonka-birodalom. Takács Ferenc tótkomlósi képviselő azután írt hosszú bejegyzést a Facebookon, hogy négy év nyomozás után a legfőbb ügyész Polt Péter indítványozta fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.","shortLead":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett...","id":"20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abdcd61-f60f-4743-a2e3-60211c9c65c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","timestamp":"2018. november. 08. 08:50","title":"Egy fideszes nyíltan megmondta, mit gondol a Simonka-ügyről, és bár figyelmeztették, nem hallgat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Intézetének Demográfiai portré 2018 című tanulmánykötetéből. A legrosszabb forgatókönyv szerint 2070-re hatmillió magyar élhet az országban. Közben az elmúlt években stagnált a születésszám, pedig a gyermekvállalási kedv növekedett.","shortLead":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis...","id":"20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32667ede-ba2c-464c-aa6e-c0131e23bf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","timestamp":"2018. november. 09. 06:30","title":"Hatmillióra fogyhat Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]