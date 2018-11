Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k és hűtőgázok.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos spray-k...","id":"20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4238d900-e71d-4a7f-aa87-7279c57ce61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09a0fb-54af-4f8d-a7ed-f62c29b8a3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ozonreteg_ozonlyuk_ensz_jelentes_spray_hutogaz","timestamp":"2018. november. 05. 17:33","title":"Jó hír érkezett az ózonrétegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele annak, hogy Gergely Ágnes felkavaró könyve 1972-ben megjelenhessen Magyarországon. Interjú a szerzővel.","shortLead":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele...","id":"201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f8639-8ff9-4bcc-84d2-3f527aa4f1e9","keywords":null,"link":"/kultura/201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","timestamp":"2018. november. 04. 14:30","title":"Egy regénymentés története, avagy így (is) működött a cenzúra a szocializmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén is elmarad az EU átlagától. Azért van fejlődés.","shortLead":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén...","id":"20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8dbcf-613b-4c4a-a9ff-bb2d313321a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","timestamp":"2018. november. 04. 21:47","title":"A magyarok negyede digitális analfabéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","shortLead":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","id":"20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb05e6-f726-44ba-b3a4-02436137f700","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 05. 07:48","title":"Nem csak a családpolitikáról fog szólni az új nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég a hatóság hívta fel a Facebook figyelmét 115 olyan profilra, amit a gyanú szerint külföldről koordinálhattak a \"tulajdonosok\".","shortLead":"Nemrég a hatóság hívta fel a Facebook figyelmét 115 olyan profilra, amit a gyanú szerint külföldről koordinálhattak...","id":"20181106_facebook_alhir_kamuprofil_felidos_valasztasok_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a4ae57-69ec-47e3-9e8d-602c2430f58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_facebook_alhir_kamuprofil_felidos_valasztasok_2018","timestamp":"2018. november. 06. 09:33","title":"115 kamuprofilt kapcsolt le a Facebook, mert álhíreket és téves információt terjesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d993a2-a6ba-4c6c-bcb4-170095070277","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI fotó tanúsága szerint a miniszterelnök ezúttal a Qatar Airways járatával utazott, nem a \"nemkormánygéppel\". ","shortLead":"Az MTI fotó tanúsága szerint a miniszterelnök ezúttal a Qatar Airways járatával utazott, nem a \"nemkormánygéppel\". ","id":"20181104_Orban_Viktor_Sanghai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d993a2-a6ba-4c6c-bcb4-170095070277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a28988-0c14-48b5-987c-735dded8a06f","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Orban_Viktor_Sanghai","timestamp":"2018. november. 04. 15:39","title":"Virágcsokorral várták Orbán Viktort Sanghaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint a republikánusok, de ők is ezen az úton haladnak, Kínánál vagy az oroszoknál viszont még jobbak vagyunk. A Fideszt szélsőjobboldalinak, Magyarországot az egyik legfiatalabb autoriter rendszernek nevezte.","shortLead":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint...","id":"20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d315e0-2135-4bec-9675-68141a1da9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","timestamp":"2018. november. 05. 17:59","title":"A világ egyik legfiatalabb autokráciája – most a NY Times bírálta Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori vezéralakjával. Frum azt mondta, „Orbán posztszovjet szinten fosztja ki Magyarországot”.","shortLead":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori...","id":"20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4deb0-4caa-416c-93ae-0913cf20e3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","timestamp":"2018. november. 05. 11:53","title":"„A populizmus hazugság és csalás, Orbán szélhámos” – mondta Bush volt beszédírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]