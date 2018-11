Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","shortLead":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","id":"20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a866a2-db95-4555-b1d6-1d4f92447a71","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen védést még biztosan nem látott, mint amit ez a kisfiú apukája „segítségével” produkált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között sem az állam.","shortLead":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között...","id":"20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0a1c21-6396-4028-9172-9d2af23b762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 09. 11:56","title":"Sokkal többet költött a kormány reklámra, mint bárki más Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését, ez azonban nem történt meg. A médiából értesült róla, hogy a nyomozást lezárták.","shortLead":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését...","id":"20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda91ed0-cded-4e53-bbe6-9c5a875179c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 08. 20:19","title":"Elios-ügy: a siófoki városházát fel sem kereste a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program megszüntetését, Trumpot pedig önkényesnek és önfejűnek nevezte.","shortLead":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program...","id":"20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255cffa5-cb4e-49ba-b266-1dcf71b94dde","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","timestamp":"2018. november. 09. 05:19","title":"A bíróság keresztbe tett Trump másodgenerációs bevándorlókat vegzáló törvényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket álított, minthogy a magyar kultúra hagyománya a megértés és a menekülők segítése.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket...","id":"20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af53e2c-4d65-404e-8285-a110f082b084","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","timestamp":"2018. november. 09. 10:15","title":"Kásler: A magyar kultúra hagyománya a tolerancia, a menekülők és rászorulók segítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt senki nem kerül veszélybe.","shortLead":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt...","id":"20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa35dea-a264-4bb5-a3c6-6f513165d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","timestamp":"2018. november. 07. 20:26","title":"Megépülhet az első szélerőmű Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f6f10c-d8d2-46e4-97d8-7dc4e9a68091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ügy már bíróság elé került.","shortLead":"Több ügy már bíróság elé került.","id":"20181108_Ujabb_energiaugyben_indult_eljaras_Magyarorszag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f6f10c-d8d2-46e4-97d8-7dc4e9a68091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7bbf5d-7399-47bf-8cd4-9f31da3735ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ujabb_energiaugyben_indult_eljaras_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. november. 08. 14:45","title":"Újabb energiaügyben indult eljárás Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]