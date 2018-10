Gyurik Krisztinát futás közben Soroksáron gyilkolták meg 2013 szeptemberében, a gyilkos a rendőrség szerint R. Szilveszter.

A gyanúsított immár egy ideje börtönben ül, de ennek már öt éve is így kellett volna lennie, a bíróság ugyanis sorozatbetörések miatt addigra már elítélte, ezért körözést adtak ki ellene, ő azonban bujkált a hatóságok elől.

R. Szilveszter a Blikk szerint Pesterzsébet és Soroksár között húzta meg magát ekkor, ezért jól ismerhette a nő útvonalát, aki mindig ugyanazon az útvonalon és időpontban ment futni.

A férfit a rendőrség a nő meggyilkolása után egy nappal Siófokon egy betörés után fogta el.

A 36 éves soroksári nő lemeztelenített holttestére a házuk közelében található bicikliút mellett bukkantak rá. A rendőrség a tettest hosszú ideig hiába kereste, tavaly nyáron ugyanis kiderült egy olyan ember DNS-e is a vizsgálatba keveredett, aki a gyilkosság pillanatában már halott volt.

Mostanra az is kiderült, a férfi esetleges bizonyítékul szolgáló leadott mobiltelefonja évekig letétben hevert a börtönben, illetve később az is kiderült, a börtönben egy füzetből kitépett lap is végig nála volt, amelyre az áldozat neve és a gyilkosság dátuma volt felírva.