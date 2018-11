Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Sallai Roland bajnokin sérült meg.","shortLead":"Sallai Roland bajnokin sérült meg.","id":"20181111_Tobb_valogatott_meccset_ki_kell_hagynia_az_ifju_remenysegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56d96d-50d9-4c7e-8461-99655e702f5e","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Tobb_valogatott_meccset_ki_kell_hagynia_az_ifju_remenysegnek","timestamp":"2018. november. 11. 14:24","title":"Több válogatott meccset ki kell hagynia az ifjú reménységnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia korából származó sírból került elő.","shortLead":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia...","id":"20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd22b605-64ec-4b04-abc0-e9746ba4d1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","timestamp":"2018. november. 11. 11:03","title":"2000 éves alkohol került elő egy kínai sírból, csak kipróbálták már, hogy milyen az aromája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mekkora adót kell fizetni a kockázati biztosítás után a szerződőnek és a biztosítottnak 2019-ben? Ezt mutatta be részletesen az Adózóna.","shortLead":"Mekkora adót kell fizetni a kockázati biztosítás után a szerződőnek és a biztosítottnak 2019-ben? Ezt mutatta be...","id":"20181110_Nem_mindenkinek_kell_adoznia_ha_kockazati_biztositast_kot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7002c2-cf79-491b-93a0-f67ed3372f46","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Nem_mindenkinek_kell_adoznia_ha_kockazati_biztositast_kot","timestamp":"2018. november. 10. 10:17","title":"Nem mindenkinek kell adóznia, ha kockázati biztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP volt elnöke a természetvédelmi intézményrendszer leépítése miatt tiltakozik. ","shortLead":"Az LMP volt elnöke a természetvédelmi intézményrendszer leépítése miatt tiltakozik. ","id":"20181111_Az_allamfo_segitseget_keri_Szel_Bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2eb4a3a-19f1-4ed8-9364-7c331830b4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Az_allamfo_segitseget_keri_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. november. 11. 10:28","title":"Az államfő segítségét kéri Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú hétvége lesz.","shortLead":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú...","id":"20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228577ed-d768-428a-b073-7b29e8825ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. november. 10. 10:32","title":"Jövőre is dúskálunk a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem ismert pénzdíjas sorozatban.","shortLead":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem...","id":"20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e9fa88-5048-4567-8767-9fc549caae1f","keywords":null,"link":"/sport/20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","timestamp":"2018. november. 10. 15:20","title":"Hiába fenyeget a FINA, Hosszú Katinka úszni fog Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yvonne Dederick nemrég a Feleségek luxuskivetelben című műsorban szerepelt, de korábban a TV2 tulajdonosa is volt. Válik, akár 672 milliót is kaphat.","shortLead":"Yvonne Dederick nemrég a Feleségek luxuskivetelben című műsorban szerepelt, de korábban a TV2 tulajdonosa is volt...","id":"20181110_Valik_a_TV2_volt_tulajdonosa_szazmilliokat_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ea32b3-d9d5-4689-b155-224e927a0c9c","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Valik_a_TV2_volt_tulajdonosa_szazmilliokat_kaphat","timestamp":"2018. november. 10. 09:36","title":"Válik a TV2 volt tulajdonosa, százmilliókat kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal többet kapott, mint amennyit fejlesztési programjukra jóváhagytak.","shortLead":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal...","id":"20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5dee24-feea-445f-b657-462faeb72961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","timestamp":"2018. november. 09. 17:54","title":"Visszamenőleg kaphatott további egymilliárd forint tao-támogatást a felcsúti utánpótlás-nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]