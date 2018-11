Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ce8e4b-00ca-4813-a34e-26e6a3491373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint két éve kaptak ki utoljára a Camp Nouban a katalánok.","shortLead":"Több mint két éve kaptak ki utoljára a Camp Nouban a katalánok.","id":"20181111_Messi_visszatert_de_oriasit_bukott_a_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ce8e4b-00ca-4813-a34e-26e6a3491373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60041463-cfea-4a0c-ac6f-fdc58eb59832","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Messi_visszatert_de_oriasit_bukott_a_Barcelona","timestamp":"2018. november. 11. 18:32","title":"Messi visszatért, de óriásit bukott a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","shortLead":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","id":"20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc84b95-b654-40cb-bf49-4a3b5026b6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","timestamp":"2018. november. 12. 15:20","title":"Jó ideig állt a helyfoglalás és a fedélzeti jegyárusítás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú nyersolaj ára 70 dollár alá csökkent a hétvégén. Alig jelentette be Kalid al Falih szaúdi energiaminiszter a kitermelés csökkentését, az ár ismét 70 dollár fölé emelkedett- jelentette a Reuters hírügynökség.","shortLead":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú...","id":"20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95bdd2-ecfc-4726-9280-054dd554f97f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","timestamp":"2018. november. 12. 10:54","title":"Kapkodás az olajpiacon, kik és miért ráncigálják az árakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren, hogy össze is gyűlt rá a célul kitűzött összeg. A gyűjtési időszaknak még messze nincs vége, úgyhogy valószínűnek tűnik, tömeggyártásba kerülhet a különleges „okosság”.","shortLead":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren...","id":"20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9278572d-863d-499a-9ae3-5a07b9006b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","timestamp":"2018. november. 12. 18:03","title":"Rákattant a net népe a zuhanyzóba akasztható okoshangszóróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9978ef85-fe0b-4e04-967c-d6afbb5e2edb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapvetően rendeznék át a társasági adó eddigi megközelítését az őszi adócsomaggal. Az új szabályok egy tudatosabb adótervezésnek adhatnak teret.","shortLead":"Alapvetően rendeznék át a társasági adó eddigi megközelítését az őszi adócsomaggal. Az új szabályok egy tudatosabb...","id":"20181112_Azokat_segitenek_akik_elore_gondolkoznak_az_adozas_tervezesekor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9978ef85-fe0b-4e04-967c-d6afbb5e2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c575942-e5f0-4660-9459-eeea1107387c","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Azokat_segitenek_akik_elore_gondolkoznak_az_adozas_tervezesekor","timestamp":"2018. november. 12. 10:43","title":"Azokat segítenék, akik előre gondolkoznak az adózás tervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","id":"20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48cf6aa-86d3-4ff8-a3f3-7d733225f0f3","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","timestamp":"2018. november. 11. 18:52","title":"A Szegednek összejött az, amit a Veszprémnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","shortLead":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","id":"20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b502ed8f-a44d-448b-8a07-276e08e9abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","timestamp":"2018. november. 12. 09:01","title":"Kiderült, mi lett a jegybanki alapítványok 266 milliárdjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]