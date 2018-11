Jávor szerint alkotmánysértő a magyar természetvédelem kivéreztetése

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","shortLead":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","id":"20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98620502-da7e-40a1-b904-9008ce2c1398","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","timestamp":"2018. november. 12. 10:17","title":"Puzsér a Ripost hajléktalanok ellen uszító címlapját kérte számon a Kossuth rádió műsorvezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab92fbd2-e4e3-4846-8614-8df0b1646cef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Srbenka című horvát film kapta a legjobb emberi jogi film díját, a nemzetközi diákzsűri különdíját pedig a Semmi sem mutatja című ukrán film érdemelte ki a 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon.","shortLead":"A Srbenka című horvát film kapta a legjobb emberi jogi film díját, a nemzetközi diákzsűri különdíját pedig a Semmi sem...","id":"20181111_Verzio_Filmfesztival_legjobb_emberi_jogi_film_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab92fbd2-e4e3-4846-8614-8df0b1646cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7460f503-0ac4-48e6-ab35-3a6b9fbd22dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Verzio_Filmfesztival_legjobb_emberi_jogi_film_dij","timestamp":"2018. november. 11. 10:34","title":"Hogyan lehet megbirkózni a múlt sötét árnyaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2aca84-18e5-4e85-b9ad-c6c7e45cff4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Dalian Nemzetiségi Egyetem diákjai egy olyan mosógépet álmodtak meg, amivel garantáltan fittek leszünk.","shortLead":"A kínai Dalian Nemzetiségi Egyetem diákjai egy olyan mosógépet álmodtak meg, amivel garantáltan fittek leszünk.","id":"20181112_bwm_bike_washing_machine_szobakerekpar_szobabicikli_mosogep_testmozgas_testedzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e2aca84-18e5-4e85-b9ad-c6c7e45cff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958f85b-b5bc-40d4-82cb-0adfd30df309","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bwm_bike_washing_machine_szobakerekpar_szobabicikli_mosogep_testmozgas_testedzes","timestamp":"2018. november. 12. 09:33","title":"Nem lenne több elbliccelt edzés: olyan szobabiciklit terveztek Kínában, ami a ruhát is kimossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Most lesz Trianon-musical és nemzeti operett, bár a Kero-korszak nézőit ezzel nehéz lesz megtartani. ","shortLead":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég...","id":"201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bce5dcc-8ab5-43ab-995d-a035ee3e8d67","keywords":null,"link":"/itthon/201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","timestamp":"2018. november. 11. 15:00","title":"Mindent felforgatna az Operettszínház új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának 5. fordulójában.","shortLead":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának...","id":"20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ace89-060e-42b7-8269-22ae092f1c11","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","timestamp":"2018. november. 11. 16:31","title":"Itt van ez a román átok - na ezt nem tudja megtörni a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","shortLead":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","id":"20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96728f3-eec2-45ab-b3ef-bf2a3951bf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","timestamp":"2018. november. 11. 09:36","title":"20 ezer elektromos kerékpár lesz a párizsi e-Bubiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]