[{"available":true,"c_guid":"c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","shortLead":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","id":"20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96728f3-eec2-45ab-b3ef-bf2a3951bf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","timestamp":"2018. november. 11. 09:36","title":"20 ezer elektromos kerékpár lesz a párizsi e-Bubiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtót is betámadta a párt.","shortLead":"A kormánysajtót is betámadta a párt.","id":"20181111_Pert_indit_a_Jobbik_volt_alelnoke_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5199896-5382-466f-a535-66365af824b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Pert_indit_a_Jobbik_volt_alelnoke_ellen","timestamp":"2018. november. 11. 11:24","title":"Pert indít a Jobbik volt alelnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi tokiói állomást követően maradt a 15 pontos különbség a magyar és az élen álló svéd úszó között a világkupa-sorozatban.","shortLead":"A hétvégi tokiói állomást követően maradt a 15 pontos különbség a magyar és az élen álló svéd úszó között...","id":"20181112_hosszu_katinka_sarah_sjostrom_uszas_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3674e7c-fa20-438e-a06b-a7cabf845c26","keywords":null,"link":"/sport/20181112_hosszu_katinka_sarah_sjostrom_uszas_vilagkupa","timestamp":"2018. november. 12. 16:18","title":"Hosszú még mindig üldözi Sjöströmöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas zajszint, valamint a borús, hideg idő sem tesz jót a szívnek. ","shortLead":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas...","id":"20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893570d-9004-453e-b31d-42eb0d9e03c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","timestamp":"2018. november. 11. 23:23","title":"Kevesen tudják, de ez a 3+1 dolog is növeli a szívroham kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vizsgálatot indítottak az orosz Távol-Keleten egy behajtó cég ellen, amely az adós kiskorú gyermekéről tett közzé manipulált szexképeket, hogy elérje a hitel visszafizetését.","shortLead":"Vizsgálatot indítottak az orosz Távol-Keleten egy behajtó cég ellen, amely az adós kiskorú gyermekéről tett közzé...","id":"20181111_Gyermekpornoval_zsarolt_az_orosz_hitelezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ac7ff-e4dd-43d5-a99c-cd892201433f","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Gyermekpornoval_zsarolt_az_orosz_hitelezo","timestamp":"2018. november. 11. 16:22","title":"Gyermekpornóval zsarolt az orosz hitelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","shortLead":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","id":"20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7d8029-be02-4aa4-bc2b-3dfee32ee15d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","timestamp":"2018. november. 11. 06:41","title":"A nap videója: így lehet fél perc alatt eltávolítani egy tilosban parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","shortLead":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","id":"20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380a5a-8e42-46af-9565-73f8fe1a7eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. november. 12. 13:21","title":"Ilyen lett a magyar kéz által megrajzolt új Lada, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]