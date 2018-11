Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának 5. fordulójában.","shortLead":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának...","id":"20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ace89-060e-42b7-8269-22ae092f1c11","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","timestamp":"2018. november. 11. 16:31","title":"Itt van ez a román átok - na ezt nem tudja megtörni a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és parlamenti” választások eredményeit - közölte az észak-atlanti katonai szövetség.","shortLead":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és...","id":"20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8008c6-bf69-42d4-a55b-b1bbc1bf0fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","timestamp":"2018. november. 11. 20:55","title":"A Nyugat nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadárok választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","shortLead":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","id":"20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcd0b3-3f87-4318-9b15-41d602861933","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","timestamp":"2018. november. 13. 11:46","title":"Túl kevés bevándorló érkezik Nagy-Britanniába, alig akad, aki elvégezze a fizikai munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39eb3fad-82fb-4294-8853-98d2696c0a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az unió csalás elleni hivatala, az OLAF egyértelmű csalásokat tárt fel, a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában mégis megszüntették az Elios-ügyben indult eljárást. Emiatt tüntetett ma a Nemzeti Nyomozó Iroda épületénél a Főnix Mozgalom.","shortLead":"Bár az unió csalás elleni hivatala, az OLAF egyértelmű csalásokat tárt fel, a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában...","id":"20181112_elios_nemzeti_nyomozo_iroda_fonix_mozgalom_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39eb3fad-82fb-4294-8853-98d2696c0a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3123eaf-a588-4d64-ae96-c4a76a640e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_elios_nemzeti_nyomozo_iroda_fonix_mozgalom_tuntetes","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"\"Mégis mi folyik itt?!\" – Tüntettek a lezárt Elios-ügy miatt az NNI épületénénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felesége, Corinna Schumacher egy levélben engedett bepillantást a hétszeres világbajnok állapotába.","shortLead":"A felesége, Corinna Schumacher egy levélben engedett bepillantást a hétszeres világbajnok állapotába.","id":"20181113_Hosszu_ido_utan_megtudtunk_valamit_Michael_Schumacher_allapotarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284af090-f1be-4259-8b55-3541cacf981a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Hosszu_ido_utan_megtudtunk_valamit_Michael_Schumacher_allapotarol","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Hosszú idő után megtudtunk valamit a családtól Michael Schumacher állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905094c0-6cea-4a89-aacb-55db9ec4d9ca","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányzati véleménnyel szemben a szülők visszajelzései alapján országos tanárhiány van – állítja a Szülői Hang Közösség, amelynek kérdőívét két hónap alatt több mint ötezer szülő töltötte ki. Kiderült, Budapesten az informatikatanárt a legnehezebb pótolni, kiesése után fél év lehet, mire tudják pótolni. ","shortLead":"A kormányzati véleménnyel szemben a szülők visszajelzései alapján országos tanárhiány van – állítja a Szülői Hang...","id":"20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905094c0-6cea-4a89-aacb-55db9ec4d9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df7181-02ad-4755-86a5-a8bc6433e637","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol","timestamp":"2018. november. 12. 18:10","title":"\"Az informatikát a könyvtáros tartja, 25 évvel ezelőtti anyagokból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]