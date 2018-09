Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a83f7b0-2f5d-464e-ad1e-0a0e54f88fc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai Himalájában készült videón több mint 120 métert zuhantak az állatok.","shortLead":"Az indiai Himalájában készült videón több mint 120 métert zuhantak az állatok.","id":"20180927_Elkepeszto_felvetel_egy_holeopard_szakadekba_zuhanva_ejti_el_predajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a83f7b0-2f5d-464e-ad1e-0a0e54f88fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27944178-74b7-4338-8b33-48e8c0c2d09e","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Elkepeszto_felvetel_egy_holeopard_szakadekba_zuhanva_ejti_el_predajat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:52","title":"Elképesztő felvétel: egy hópárduc szakadékba zuhanva ejti el prédáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cdac1e-dcd6-4ee6-8921-1bd4dacb7e47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fejek, lábak, törzsek mindenütt. ","shortLead":"Fejek, lábak, törzsek mindenütt. ","id":"20180927_Lars_von_Trier_The_House_That_Jack_Built_plakat_mozi_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41cdac1e-dcd6-4ee6-8921-1bd4dacb7e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c35cf0-d8e3-4c4d-b6a5-0c07483f026c","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Lars_von_Trier_The_House_That_Jack_Built_plakat_mozi_film","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:27","title":"Brutális plakátok készültek Lars von Trier filmjéhez, amiről tömegesen vonultak ki Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae14238-3b7c-4e17-a39a-f5a0fe7ea332","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.","shortLead":"Kiszállt az autóból, hogy lefotózza, de az elefánt rátámadt.","id":"20180927_Elefant_taposott_halalra_egy_nemet_turistat_Zimbabweban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae14238-3b7c-4e17-a39a-f5a0fe7ea332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eaa667-50ed-4d9c-b9c3-3386317909ad","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Elefant_taposott_halalra_egy_nemet_turistat_Zimbabweban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:47","title":"Elefánt taposott halálra egy német turistát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500ce1f-aae6-4b4a-b198-da57eb89e801","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201839_resek_apajzson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f500ce1f-aae6-4b4a-b198-da57eb89e801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f9bf02-7bd9-4bb8-a5a9-193bdb3719f3","keywords":null,"link":"/itthon/201839_resek_apajzson","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Rések a pajzson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. ","shortLead":"Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. ","id":"20180928_Mar_Csehorszagban_is_van_halalos_aldozata_a_nyugatnilusi_laznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884fc85e-0c2c-4780-99ab-34b06513c4c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Mar_Csehorszagban_is_van_halalos_aldozata_a_nyugatnilusi_laznak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 04:57","title":"Már Csehországban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faadd5c-c5c6-42bb-9730-b1c31d482e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi képviselőknek, a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, és az áramszolgáltató munkatársainak is bíróság elé kell állniuk.","shortLead":"A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi...","id":"20180927_Emberolessel_vadolnak_12_embert_egy_tavaly_nyari_portugal_erdotuz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5faadd5c-c5c6-42bb-9730-b1c31d482e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff20f3c-9aab-4b9a-b14b-97d98214ebb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Emberolessel_vadolnak_12_embert_egy_tavaly_nyari_portugal_erdotuz_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:44","title":"Emberöléssel vádolnak 12 embert egy tavaly nyári portugál erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért manipulálni próbálta a befektetőket. ","shortLead":"A hír napvilágra kerülése után 10 százalékot zuhant a Tesla-részvények értéke. Musk akár börtönbe is mehet, amiért...","id":"20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e259d-a954-433d-90b7-78344a5ca672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csalassal_vadolja_beperelte_a_tozsdefelugyelet_Elon_Muskot","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:21","title":"Csalással vádolja, beperelte a tőzsdefelügyelet Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz...","id":"20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2ace56-74ed-4bf3-8300-690fc481b73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:38","title":"Dollármilliárdokat hagytak tavaly Magyarországon a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]