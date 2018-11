Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149db411-e45a-4298-9ed2-10ed2ce412a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201845_margitmenta_kreativ_fiatalok_ujabb_etterme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149db411-e45a-4298-9ed2-10ed2ce412a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb07d40-06d1-4499-acfc-07170e84de4c","keywords":null,"link":"/kkv/201845_margitmenta_kreativ_fiatalok_ujabb_etterme","timestamp":"2018. november. 11. 14:00","title":"A Margit körúton nyit helyet a pesti bulinegyed egyik ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","shortLead":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","id":"20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c12a7fc-51ed-49f4-934b-f34dc46dd91a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","timestamp":"2018. november. 13. 09:13","title":"Hogy lehet beleszeretni Barack Obamába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább kampánytámogatásra utaztak. ","shortLead":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább...","id":"20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd4412-49ed-44df-b198-488bfdf6c2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","timestamp":"2018. november. 12. 17:19","title":"Listára tették az áprilisi kampánypénzzel tartozókat, ismert arcok is vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","shortLead":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","id":"20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366a95-5abd-42e6-bd92-e6a1d94e662d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 16:04","title":"Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7851fe49-db26-43f3-9368-ef9f32444204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A populáció egyre fogy, ezért a hatóságoknak be kell avatkozniuk.","shortLead":"A populáció egyre fogy, ezért a hatóságoknak be kell avatkozniuk.","id":"20181113_A_parlament_mellett_feszkelhetnek_a_kivik_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7851fe49-db26-43f3-9368-ef9f32444204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5ac4cf-e9fa-43e0-9e0d-6dc81930b139","keywords":null,"link":"/elet/20181113_A_parlament_mellett_feszkelhetnek_a_kivik_UjZelandon","timestamp":"2018. november. 13. 09:56","title":"A parlament mellett fészkelhetnek a kivik Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom. A szervezet az ellen tiltakozik, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást az ELIOS-ügyben.","shortLead":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom...","id":"20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abbce57-9fb7-4016-ab86-ac7255ca87d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","timestamp":"2018. november. 11. 17:29","title":"Tiltakozás az ELIOS-ügy lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő valamit Írország fölött. Azt mondják, fényes volt és nagyon gyors.","shortLead":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő...","id":"20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fe3e-4a9a-423c-ab02-15515834ee14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","timestamp":"2018. november. 12. 20:16","title":"Több pilóta is azonosítatlan, fényes repülő tárgyat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]