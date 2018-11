Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","shortLead":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","id":"20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d59eaea-4b70-4578-9cbc-e9fb1490c1f5","keywords":null,"link":"/sport/20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","timestamp":"2018. november. 13. 12:38","title":"Meghalt egy fiatal focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","shortLead":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","id":"20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92117f7e-ce4d-4b90-a7d4-1f0c48c3ff4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 14. 10:41","title":"Megháromszorozta a kormány az egyházi építkezések támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","shortLead":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","id":"20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee30f1-cd85-40c7-a1c9-6461af431674","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","timestamp":"2018. november. 13. 21:45","title":"Bekérették a magyar nagykövetet Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette: olyan közös európai hadsereg kell, amely - ha kell- Oroszországgal, Kínával, de az Egyesült Államokkal szemben is megvédi Európát.","shortLead":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette...","id":"20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b9d683-f053-4062-b887-6a1fa162e380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Macron jól felhúzta Trumpot az európai fegyvereket Európának tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csákányi Eszter férjét alakítja.","shortLead":"Csákányi Eszter férjét alakítja.","id":"20181113_Kulka_Janos_visszater_a_kepernyore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349d2737-5d11-4873-b2c7-911e30bf4451","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Kulka_Janos_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2018. november. 13. 09:36","title":"Kulka János visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre. ","shortLead":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett...","id":"20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c3450-51a8-4368-ae08-97ec719f21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"\"Bűncselekményben nem veszünk részt\" – kritikus állapot jön az orosházi sürgősségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember figyelt fel arra a hibára, amellyel személyes információkat lehetett szerezni egy-egy facebookozóról, a célszemély tudta nélkül. Bár a problémát orvosolta a közösségi oldal, így is komoly gondról volt szó. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember figyelt fel arra a hibára, amellyel személyes információkat lehetett...","id":"20181113_facebook_ron_masas_csfr_tamadas_serulekenyseg_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2b6f1-a947-4be7-8d67-e2fa603ad6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_facebook_ron_masas_csfr_tamadas_serulekenyseg_adatgyujtes","timestamp":"2018. november. 13. 20:15","title":"Most derült ki: volt egy hiba a Facebookon, amellyel (megint) adatok tömkelegéhez férhettek hozzá, az önéihez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]