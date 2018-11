Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű megtalálni az igazán hasznos darabokat – ezek közül mutatunk néhány, főként ingyenes darabot, melyek hasznos társak a mindennapokban.","shortLead":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű...","id":"20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f37cb0d-feb3-4c35-8225-f17b36118b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","timestamp":"2018. november. 13. 12:03","title":"Androidos telefonja van? Ezeket az appokat tegye rá fel, sokat jelentenek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","shortLead":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","id":"20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b451518-add4-4633-bc29-3b5f8c1b54c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","timestamp":"2018. november. 14. 07:49","title":"Újabb 5000 vevő pártolt el Mészáros vidéki lapjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","shortLead":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","id":"20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706d5c-2f09-4756-be73-4fab1e032eac","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 19:48","title":"Szijjártó nem mondja meg, hogy Magyarországon van-e a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b33a8-59f7-4297-8908-42467d42931c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egy videót is közzétett a férfiról a büfében. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is közzétett a férfiról a büfében. ","id":"20181114_Egy_miskolci_bufe_elott_vegzett_onkielegitest_keresi_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b33a8-59f7-4297-8908-42467d42931c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b8d3c6-e83b-4c1f-b6bd-cec189a5d0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Egy_miskolci_bufe_elott_vegzett_onkielegitest_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:24","title":"Egy miskolci büfé előtt végzett önkielégítést, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","shortLead":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","id":"20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae3720-6eb3-463a-a78d-2106f8f00007","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","timestamp":"2018. november. 14. 04:59","title":"Nincs vége az ausztrál \"gyümölcsterrornak\", most a körtében találtak tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","shortLead":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","id":"20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e07298-b527-46bc-9df1-633644529034","keywords":null,"link":"/elet/20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","timestamp":"2018. november. 14. 08:56","title":"14 milliárd forintért ment el \"a gyémántok Leonardo da Vincije\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","shortLead":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","id":"20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03897d94-e49b-4bb2-aaf9-0d81aa45af56","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","timestamp":"2018. november. 13. 21:27","title":"Karácsony: Elsősorban Zuglóban szeretnék polgármester maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]