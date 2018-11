Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","shortLead":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","id":"20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f923fa0f-154c-4464-8bef-1b573a602049","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Bosszúból feljelentette volt élettársát, de ő húzta a rövidebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7329fec0-52ab-4e1f-83a3-ed2956ae7ec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány átláthatóvá akarja tenni a szakképzés rendszerét, ezért a következő időszakban egyszerűsítik és egyértelműsítik a szakmák jegyzékét – mondta Palkovics László az innovációs és technológiai miniszter az Európai Szakképzési Hét zárórendezvényén.","shortLead":"A kormány átláthatóvá akarja tenni a szakképzés rendszerét, ezért a következő időszakban egyszerűsítik és...","id":"20181113_Otszor_annyi_szakma_kozul_valaszthat_egy_magyar_fiatal_mint_egy_nemet_de_melyikuk_jar_jobban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7329fec0-52ab-4e1f-83a3-ed2956ae7ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629177e7-3df2-4a2b-9d6b-119705c64450","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Otszor_annyi_szakma_kozul_valaszthat_egy_magyar_fiatal_mint_egy_nemet_de_melyikuk_jar_jobban","timestamp":"2018. november. 13. 17:29","title":"Ötször annyi szakma közül választhat egy magyar fiatal, mint egy német, de melyikük jár jobban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia pilóta összeütközött vele a verseny közben.","shortLead":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia...","id":"20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e69c15-d58c-4341-8595-1a66481a292a","keywords":null,"link":"/sport/20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","timestamp":"2018. november. 12. 13:27","title":"Közmunkára ítélték a lökdösődő F1-es pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten csak kiadós csapadék segítene. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten...","id":"20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c82228-e161-45d6-9790-c8d83c0c540e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. november. 12. 19:57","title":"Elég világvége-hangulatú előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal, hogy bagatellizálta a rohingyák elleni erőszakot, hozzájárult a jogsértések állandósulásához.","shortLead":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal...","id":"20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca06c4-1c54-47cb-a0e0-329af112de93","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","timestamp":"2018. november. 13. 09:12","title":"Visszaveszi legfontosabb elismerését Mianmar vezetőjétől az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","shortLead":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","id":"20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b977da-3961-45cd-a7c1-50ff32b1e430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 12. 13:45","title":"Nagyot csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","shortLead":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","id":"20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a451f-3539-46a6-9da0-d2e353141e84","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","timestamp":"2018. november. 13. 17:12","title":"Új fizetésképtelenségi törvényt akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]