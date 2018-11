Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember elején mutatta be a Huawei a világ első 7 nm-es technológiával gyártott lapkakészletét, azonban már az utódról, a még erősebb Kirin 990-ről hallani.","shortLead":"Szeptember elején mutatta be a Huawei a világ első 7 nm-es technológiával gyártott lapkakészletét, azonban már...","id":"20181113_huawei_kirin_990_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904ca023-24b4-484c-bb50-2f0111116e49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_huawei_kirin_990_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2018. november. 13. 17:03","title":"Még erősebb telefonok jönnek: hamarosan érkezik a Kirin 990","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP szerint, nehéz feladata lesz Theresa Maynek meggyőzni őket.","shortLead":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP...","id":"20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094497f-5432-4a23-8897-96f12694923d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Északír politikusokon bukhat a Brexit-egyezség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11869a97-c1fc-4e8d-bfe3-68c5b5228a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sztrájknapot hirdettek szerdára az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói, az eseményhez – ahogy korábban megírtuk – csatlakoztak a Corvinusról és a CEU-ról is.","shortLead":"Sztrájknapot hirdettek szerdára az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói, az eseményhez – ahogy...","id":"20181114_elte_ceu_corvinus_sztrajknap_egyetemi_autonomia_tarsadalmi_nemek_tudomanya_finanszirozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11869a97-c1fc-4e8d-bfe3-68c5b5228a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b007dac-4946-4250-a10c-384f248ce2c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_elte_ceu_corvinus_sztrajknap_egyetemi_autonomia_tarsadalmi_nemek_tudomanya_finanszirozas","timestamp":"2018. november. 14. 09:40","title":"Elkezdődött az ELTE sztrájknapja, CEU-sok és corvinusosok is csatlakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Öt évvel az után, hogy Magyarország meglépte, a lengyelek is el akarták törölni a nyugdíjjárulék-fizetés felső határát, de az ottani Alkotmánybíróság ezt megakadályozta. Ám mivel eljárási hibákra hivatkozott, az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Öt évvel az után, hogy Magyarország meglépte, a lengyelek is el akarták törölni a nyugdíjjárulék-fizetés felső határát...","id":"20181115_lengyelorszag_egyelore_megbukott_a_jarulekplafon_eltorlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60769286-6986-4d4c-95fa-b375aabdb4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_lengyelorszag_egyelore_megbukott_a_jarulekplafon_eltorlese","timestamp":"2018. november. 15. 11:53","title":"A járulékplafon eltörlése a lengyeleknél alkotmányellenes, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","shortLead":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","id":"20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706d5c-2f09-4756-be73-4fab1e032eac","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 19:48","title":"Szijjártó nem mondja meg, hogy Magyarországon van-e a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","shortLead":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","id":"20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9001929-eea9-49cc-8d99-0d598713f79e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","timestamp":"2018. november. 15. 13:08","title":"Karnyújtásnyira lesznek Elvis Presley relikviái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási tévedés. De milyen egészségügyi problémákról van szó? Mik a tünetek? Mi okozza őket? Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan, a prosztatával kapcsolatos betegségekről beszélgettünk, amelyekről a fiatalabb férfiaknak is tudniuk kellene.","shortLead":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2018. november. 14. 07:28","title":"Férfias gondok: nem csak az idősebbek „privilégiuma” a problémás prosztata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"511999f9-6ebc-481c-8729-7c43a67872b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ifjabb Andrej Babist egy éve kereste a cseh rendőrség, hiába. Most azonban megtalálták, és úgy tűnik, eltűnése összefüggésben van Csehország egyik komoly belpolitikai botrányával. ","shortLead":"Ifjabb Andrej Babist egy éve kereste a cseh rendőrség, hiába. Most azonban megtalálták, és úgy tűnik, eltűnése...","id":"20181114_A_Krimen_rejtegethettek_a_cseh_miniszterelnok_fiat_nehogy_vallomast_tegyen_egy_apjat_is_erinto_sulyos_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=511999f9-6ebc-481c-8729-7c43a67872b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f26929-e71d-465b-b1b7-d93a0f6b237a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_A_Krimen_rejtegethettek_a_cseh_miniszterelnok_fiat_nehogy_vallomast_tegyen_egy_apjat_is_erinto_sulyos_ugyben","timestamp":"2018. november. 14. 10:23","title":"A Krímben rejtegethették a cseh miniszterelnök fiát, nehogy vallomást tegyen egy apját is érintő, súlyos ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]