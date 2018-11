Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forró téma a mai kormányinfón a Magyarországon bujkáló Nikola Gruevszkii volt macedón miniszterelnök ügye, aki menekültstátusz iránti kérelmet nyújtott be, miután hazájában most kellett volna két évre börtönbe vonulnia. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ez jogi kérdés, a Fidesz viszont már lényegében megelőlegezte a döntést: a párt szerint olyan politikus kért menedéket, akit egy baloldali kormány – amely mögött Soros György befolyása nyilvánvalóan kimutatható – e pillanatban üldöz és fenyeget. Mit mond Gulyás Gergely? Kövesse velünk.","shortLead":"Forró téma a mai kormányinfón a Magyarországon bujkáló Nikola Gruevszkii volt macedón miniszterelnök ügye, aki...","id":"20181115_Kemenyebb_lesze_Gulyas_a_Fidesznel__Kormanyinfo_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a09813-ea2c-4464-851b-02db33197d05","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Kemenyebb_lesze_Gulyas_a_Fidesznel__Kormanyinfo_percrol_percre","timestamp":"2018. november. 15. 10:43","title":"Újabb 80 milliárd Budapestnek, Gruevszki személyivel jött – Kormányinfó percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","id":"20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0451516a-0693-4520-a6e2-ff887c7de6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","timestamp":"2018. november. 14. 12:18","title":"Zsákmány nélkül lépett meg a fegyveres rabló a rákosmenti Jyskből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania Trump a nyilvánosság előtt szorgalmazta elbocsátását.","shortLead":"Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania...","id":"20181115_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_melania_trump_first_lady_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2330ac3a-796e-4cfe-ab23-20f6080cf03f","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_melania_trump_first_lady_kirugas","timestamp":"2018. november. 15. 05:38","title":"Kirúgatta Trump egyik tanácsadóját a first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a0a5b7-f4fc-4d89-bac5-566572ba7955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párizs első négy kerületéből, tehát a város - a Notre-Dame székesegyházat is magában foglaló - szívéből száműzhetik az autós közlekedést. Egyelőre időszakosan - értesült az AFP.","shortLead":"Párizs első négy kerületéből, tehát a város - a Notre-Dame székesegyházat is magában foglaló - szívéből száműzhetik...","id":"20181115_Teljesen_automentes_lehet_Parizs_szive_a_jovoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a0a5b7-f4fc-4d89-bac5-566572ba7955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b62046-aa5d-4196-a1e0-7f59f12c304d","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Teljesen_automentes_lehet_Parizs_szive_a_jovoben","timestamp":"2018. november. 15. 16:05","title":"Párizs főpolgármestere végrehajtja azt, amiről Puzsér Budapesten álmodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","id":"20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6506dea-0460-49bf-aafd-fcf9354a201c","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","timestamp":"2018. november. 14. 07:00","title":"Ártatlannak vallotta magát első tárgyalásán a Köpcös, a világ legnagyobb drogbárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","shortLead":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","id":"20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799210ce-886b-49c9-9b2c-749c321ff2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Egy vízzel teli medencében vészelte át a ló a tűzvész pusztítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52101102-bf3f-4c70-8595-9b79438e2aa8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte az, hogy kedden tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, a terrornak való behódolással ér fel.","shortLead":"Szerinte az, hogy kedden tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, a terrornak való behódolással ér fel.","id":"20181114_lemondott_az_izraeli_vedelmi_miniszter_avigdor_liberman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52101102-bf3f-4c70-8595-9b79438e2aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308114ff-8b52-48ae-bece-225bf7cf3eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_lemondott_az_izraeli_vedelmi_miniszter_avigdor_liberman","timestamp":"2018. november. 14. 13:12","title":"Lemondott az izraeli védelmi miniszter a gázai tűzszünet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]