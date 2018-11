Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár is közreműködött.","shortLead":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több...","id":"20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c04f1-2349-4488-bc93-9f71cfd93a38","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","shortLead":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","id":"20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f807bbf-7659-4b0e-a104-25b206209a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","timestamp":"2018. november. 15. 10:29","title":"Érik a világbotrány a következő labdarúgó-vb körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","shortLead":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","id":"20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92117f7e-ce4d-4b90-a7d4-1f0c48c3ff4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 14. 10:41","title":"Megháromszorozta a kormány az egyházi építkezések támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal nem lesz se kék halál, se fájlvesztés.","shortLead":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal...","id":"20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453235bc-4ae1-4805-8967-d364a7f0791a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ebből talán nem lesz kék halál: már letöltheti a Windows 10 új frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot. A szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány budapesti építkezéseiről, terveiről részletes összeálltást olvashat a HVG csütörtökön megjelent számában.","shortLead":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda...","id":"201846_kukaba_atervekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb803775-46ec-483c-9c51-f6d15b19599a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_kukaba_atervekkel","timestamp":"2018. november. 15. 06:00","title":"Finta mehet, jön más - egymilliárd forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e71f56-15f2-4dc3-b31d-336f48db2dc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán a belső sávokba húzódott forgalom mellett a hatalmas lángokat közben helikopterekről oltják. ","shortLead":"Az autópályán a belső sávokba húzódott forgalom mellett a hatalmas lángokat közben helikopterekről oltják. ","id":"20181114_kalifornia_autopalya_tuzoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e71f56-15f2-4dc3-b31d-336f48db2dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1010f4-2adb-46c1-ad38-63cbb81c3e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_kalifornia_autopalya_tuzoltas","timestamp":"2018. november. 14. 09:10","title":"Videó: Kalifornia olyan most, mint a legdurvább katasztrófafilmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavartalan a betegellátás az SBO-n a főigazgató szerint, bár azt nem is állítottuk, hogy ez nem így van, csak annyit, hogy a dolgozók késve kapják meg a pénzüket, ezért többen felmondtak.","shortLead":"Zavartalan a betegellátás az SBO-n a főigazgató szerint, bár azt nem is állítottuk, hogy ez nem így van, csak annyit...","id":"20181115_Oroshazi_SBO_ugy_Az_igazgato_szerint_nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46b80e6-a2cb-4a82-8b7b-e3cae6271a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Oroshazi_SBO_ugy_Az_igazgato_szerint_nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2018. november. 15. 08:35","title":"Orosházi SBO-ügy: Az igazgató szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15c111f-de70-4fe8-8a98-e2aa581a99a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Staudt Gábort és két volt rendőralezredest is feljelentett egy nemesfémekkel üzletek bűnszervezet korábbi tagja, a lengyel ügyészség után már Magyarországon is nyomoznak.","shortLead":"Staudt Gábort és két volt rendőralezredest is feljelentett egy nemesfémekkel üzletek bűnszervezet korábbi tagja...","id":"20181114_Tobb_milliardos_koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoz_a_NAV_jobbikos_kepviselot_is_feljelentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c15c111f-de70-4fe8-8a98-e2aa581a99a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d59374-f1b4-46c3-9e44-85b30e075258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Tobb_milliardos_koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoz_a_NAV_jobbikos_kepviselot_is_feljelentettek","timestamp":"2018. november. 14. 11:48","title":"Többmilliárdos költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV, jobbikos képviselőt is feljelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]