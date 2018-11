Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","shortLead":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","id":"20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215f7e7d-6785-423e-ad95-59a4f449b097","keywords":null,"link":"/idojaras/20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","timestamp":"2018. november. 16. 06:58","title":"Nappal +13 fok, éjszaka mínusz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó első számú drogbárójának ügyvédje. Szerinte a Sinaloa kartell második számú embere: Ismael \"El Mayo\" Zambada volt a pénzes postás a Köpcös és a két elnök között.","shortLead":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó...","id":"20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b201ec06-cc59-4b95-a7b5-b27a983f09a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","timestamp":"2018. november. 15. 11:06","title":"Emberi roncs lett a hajdani drogkirály, de azért két volt államfőbe még belemart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","shortLead":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","id":"20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7115964d-f01b-4c17-895b-eac5c1e6d1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 15. 17:04","title":"Orbán háza elé vitte az Orbán-ellenes plakátot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már elkészültek az első tervek az állam nyugdíjpiacra történő belépéséhez, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter az Echo Tv Napi aktuális című műsorában.","shortLead":"Már elkészültek az első tervek az állam nyugdíjpiacra történő belépéséhez, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter...","id":"20181116_Kotvenyekkel_lep_be_az_allam_a_nyugdijpiacra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e0a304-4edb-4b88-88da-8ef6b8d15469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Kotvenyekkel_lep_be_az_allam_a_nyugdijpiacra","timestamp":"2018. november. 16. 08:57","title":"Kötvényekkel lép be az állam a nyugdíjpiacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti Betevő tavalyi aukcióján, ahol ismert és feltörekvő magyar művészek ajánlottak fel egy-egy alkotást jótékony célra. A helyzet abszurditása azóta sem változott, csak most Mácsai Pál veszi át a stafétát.

","shortLead":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti...","id":"20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521292b-4c0e-4903-8d3e-291fca05c586","keywords":null,"link":"/elet/20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"Alföldi Róbert és Rutkai Bori műveire is licitálhat, ha szeretne valami jót tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok szerint magyar követségi autó vitte át Albániából Montenegróba. A Magyar Helsinki Bizottság azt mondja, Pintér Sándor engedélyével indulhatott el a magyar követségről Gruevszki Budapest felé. ","shortLead":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok...","id":"20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ec4df5-a2fc-4a39-b9f3-2269e0a44013","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","timestamp":"2018. november. 15. 19:07","title":"Belügyminiszteri külön engedéllyel léphetett az országba Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e998b84-794c-480d-920c-592b22bd9877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykikindán és környékén figyelhető meg a világ egyik legnagyobb erdei fülesbagoly-populációja. Ezért szerettek volna a városba a helyiek egy baglyot ábrázoló szobrot emelni, ám az elkészült műalkotás – sajátos formája miatt – nevetség tárgya lett.","shortLead":"Nagykikindán és környékén figyelhető meg a világ egyik legnagyobb erdei fülesbagoly-populációja. Ezért szerettek volna...","id":"20181116_Bagolynak_szantak_oriasi_fallosz_lett_belole__csunyan_felresikerult_egy_szobor_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e998b84-794c-480d-920c-592b22bd9877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793a9eb8-d409-4768-b125-dcd7f6badb4c","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Bagolynak_szantak_oriasi_fallosz_lett_belole__csunyan_felresikerult_egy_szobor_Szerbiaban","timestamp":"2018. november. 16. 09:45","title":"Bagolynak szánták, óriási fallosz lett belőle – nagyon félresikerült egy szobor a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot. A közleményükből az is kiderül, miért nem hosszabbítják meg a két, nem kormányközeli, de a leghallgatottabbak közé számító országos rádió engedélyét.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen...","id":"20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85627a0e-a6dc-4ccc-bd13-b83ed83f6e3b","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","timestamp":"2018. november. 16. 13:01","title":"Sláger és Music FM elhallgattatása: gyermekek védelmével és díjtartozással indokol az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]