[{"available":true,"c_guid":"e63689eb-d9d1-4796-9bec-bcb9a71f3b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy luxushotel nem engedheti meg magának, hogy ne fordítson kiemelt figyelmet a higiéniára. Kínában sem. A Hilton, a Marriott, a Shangri-La Asia és több más, neves szállodalánc kénytelen volt nyilvánosan bocsánatot kérni a vendégektől, miután a népszerű kínai közösségi portálra, a Weibóra kikerült egy leleplező videó.","shortLead":"Egy luxushotel nem engedheti meg magának, hogy ne fordítson kiemelt figyelmet a higiéniára. Kínában sem. A Hilton...","id":"20181116_29_millioan_neztek_meg_a_kinos_videot_amely_miatt_magyarazkodhattak_a_kinai_luxushotelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63689eb-d9d1-4796-9bec-bcb9a71f3b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86552891-7ca5-4a50-a4e3-413bb1db9370","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_29_millioan_neztek_meg_a_kinos_videot_amely_miatt_magyarazkodhattak_a_kinai_luxushotelek","timestamp":"2018. november. 16. 12:40","title":"29 millióan nézték meg a kínos videót, amely miatt magyarázkodhattak a kínai luxushotelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen intenzíven használják kis távokra. ","shortLead":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen...","id":"20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d95ac-6660-432f-b339-a3d49f288638","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 15. 09:41","title":"Úgy működik a környezettudatosság a németeknél, hogy vesznek egy elektromos autót is a benzines mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dceb7f7-1e72-4976-a73c-d8492a21d9bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Vajon mi szüksége van egy havi félmillióért bérelt irodára egy olyan képviselőnek, aki a választóinak még fogadóórát sem tart? A fideszes Hubay György ennyiért ráadásul nem is Budapest valamely frekventált pontján vett ki egy ingatlant, hanem Miskolcon – különös módon épp attól az önkormányzati cégtől, amelynek a mai napig munkavállalója. A félmilliós bérleti díj nemcsak ingatlanosok szerint irreális: a bérbeadó cég saját honlapján is százezer forinttal olcsóbban kínál kétszer akkorákat.","shortLead":"Vajon mi szüksége van egy havi félmillióért bérelt irodára egy olyan képviselőnek, aki a választóinak még fogadóórát...","id":"20181115_hubay_gyorgy_miskolci_irodaja_irodaberlet_kepviseloi_koltsegterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dceb7f7-1e72-4976-a73c-d8492a21d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7400501-3a89-45d2-bc85-093a4b35aafe","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_hubay_gyorgy_miskolci_irodaja_irodaberlet_kepviseloi_koltsegterites","timestamp":"2018. november. 15. 11:25","title":"A választóival nem áll szóba, de irodát közel félmillióért bérel Miskolcon a fideszes Hubay György ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","shortLead":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","id":"20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215f7e7d-6785-423e-ad95-59a4f449b097","keywords":null,"link":"/idojaras/20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","timestamp":"2018. november. 16. 06:58","title":"Nappal +13 fok, éjszaka mínusz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell azonnal mentőt hívni vagy a sürgősségi osztályra rohanni.","shortLead":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell...","id":"20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40f4413-1421-4e6b-bf88-b8245d9ba7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","timestamp":"2018. november. 14. 16:10","title":"Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal nem lesz se kék halál, se fájlvesztés.","shortLead":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal...","id":"20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453235bc-4ae1-4805-8967-d364a7f0791a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ebből talán nem lesz kék halál: már letöltheti a Windows 10 új frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","shortLead":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","id":"20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f2bf28-6802-4adf-8899-8e2e9f8ad6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","timestamp":"2018. november. 16. 12:19","title":"Gruevszki-ügy: Orbán megint fejfájást okoz az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]