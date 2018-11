Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kompakt szedánja hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","shortLead":"A bajor gyártó kompakt szedánja hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld...","id":"20181116_bmw_330e_plugin_hibrid_zold_rendszam_premium_szedan_xtraboost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3e4561-70af-404f-b4cb-04ddbb2b33a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_bmw_330e_plugin_hibrid_zold_rendszam_premium_szedan_xtraboost","timestamp":"2018. november. 16. 11:21","title":"60 kilométer elektromosan, ezt tudja az új BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","shortLead":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","id":"20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfcbd8f-810a-4347-8cc3-fb6188dfa32b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 15. 09:52","title":"Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412449f5-8f69-4d3e-aaf2-17878de36fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni.","shortLead":"Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni.","id":"20181116_Kulonleges_biztonsagi_intezkedesekkel_varjak_Chuck_Norrist_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412449f5-8f69-4d3e-aaf2-17878de36fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736cbaa0-6596-4181-b612-586bcb4a0f93","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Kulonleges_biztonsagi_intezkedesekkel_varjak_Chuck_Norrist_Budapesten","timestamp":"2018. november. 16. 07:05","title":"Különleges biztonsági intézkedésekkel várják Chuck Norrist Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális migránsokra vadásztak, csak a tolvaj miniszterelnök lépett meg előlük.","shortLead":"Illegális migránsokra vadásztak, csak a tolvaj miniszterelnök lépett meg előlük.","id":"20181116_Megjottek_a_magyar_rendorok_Macedoniabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5c95a0-6f35-486b-89f7-8ad3f4fb2bce","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Megjottek_a_magyar_rendorok_Macedoniabol","timestamp":"2018. november. 16. 11:44","title":"Megjöttek a magyar rendőrök Macedóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen intenzíven használják kis távokra. ","shortLead":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen...","id":"20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d95ac-6660-432f-b339-a3d49f288638","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 15. 09:41","title":"Úgy működik a környezettudatosság a németeknél, hogy vesznek egy elektromos autót is a benzines mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott.","shortLead":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt...","id":"20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69614a-4e7e-4834-a911-efa3e6175ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","timestamp":"2018. november. 14. 17:02","title":"Gruevszki kiadatását kéri Macedónia, és beolvasott a magyar kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2deb583-3509-4233-a9da-bbc718632cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két kistigrist gázolt halálra egy személyvonat az indiai Mahárástra államban, és lehetségesnek tartják, hogy a két hete megölt \"emberevő\" tigris árván maradt 10 hónapos kölykei pusztultak el.","shortLead":"Két kistigrist gázolt halálra egy személyvonat az indiai Mahárástra államban, és lehetségesnek tartják, hogy a két hete...","id":"20181115_Vonat_gazolhatta_halalra_a_megolt_emberevo_tigris_arvan_maradt_kolykeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2deb583-3509-4233-a9da-bbc718632cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f9a961-e592-4f6c-8fcc-e20ea60aec21","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Vonat_gazolhatta_halalra_a_megolt_emberevo_tigris_arvan_maradt_kolykeit","timestamp":"2018. november. 15. 19:15","title":"Vonat gázolhatta halálra a megölt \"emberevő\" tigris árván maradt kölykeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt szeretné elérni, hogy a kormányzat új lakáspolitikával, ne pedig kilakoltatással akarja megoldani a lakhatási problémát.","shortLead":"A civil szervezet azt szeretné elérni, hogy a kormányzat új lakáspolitikával, ne pedig kilakoltatással akarja megoldani...","id":"20181115_kilakoltatsi_moratorium_a_varos_mindenkie_kilakoltatas_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711f2a39-24af-4195-8de8-ce6920a957d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_kilakoltatsi_moratorium_a_varos_mindenkie_kilakoltatas_torvenyjavaslat","timestamp":"2018. november. 15. 10:10","title":"Indul a kilakoltatási moratórium, a Város Mindenkié törvénymódosítást sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]