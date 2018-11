Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzése, amelyen a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az észt együttest.","shortLead":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek...","id":"20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eab019d-0577-43bd-9c8b-54af74eb2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","timestamp":"2018. november. 16. 08:48","title":"Willi Orbán: Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége, azaz, ha egy cég kellően nyereséges, és nagyobb beruházás előtt áll, akkor átmenetileg – akár 40 évig – nem kell megfizetnie a társasági adót. A lehetőséggel elsősorban az ingatlanberuházók járnak jól. ","shortLead":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége...","id":"20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f88071-43b8-42e4-842a-92873296869e","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","timestamp":"2018. november. 15. 11:10","title":"Akár 40 évig is mentesülhet a társasági adó megfizetése alól, ha kihasználja ezt a lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy voronyezsi egyetemi ünnepségen.","shortLead":"Egy voronyezsi egyetemi ünnepségen.","id":"20181114_Az_oroszok_diszdoktorra_avattak_Kasler_Miklost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff3ca3-def3-423d-bccb-48deff451478","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_oroszok_diszdoktorra_avattak_Kasler_Miklost","timestamp":"2018. november. 14. 16:12","title":"Az oroszok díszdoktorrá avatták Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV élő adásában Nikola Gruevszki Magyarországra érkezésével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint ez jogi ügy, de Hidvéghi Balázsnak láthatóan nehéz volt tagadnia, hogy valójában politikai is. A Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök furcsa repülőútjáról és autós fuvarjáról semmit sem tud, de szerinte ez így van jól.



","shortLead":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV...","id":"20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d06a674-2df1-49f8-a542-cbe508231b98","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 15. 20:13","title":"„Mégis egy volt miniszterelnök” – a Fidesz zavarosan magyarázza Gruevszki szökését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7896739d-5d3c-4fbf-ba89-58c1823bfdf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Bayern München válogatott játékosa részleges térdszalagszakadást szenvedett.","shortLead":"A Bayern München válogatott játékosa részleges térdszalagszakadást szenvedett.","id":"20181114_Serules_miatt_iden_mar_biztosan_nem_lep_palyara_James_Rodriguez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7896739d-5d3c-4fbf-ba89-58c1823bfdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96390d84-6f27-4373-8339-c005fd24b50a","keywords":null,"link":"/sport/20181114_Serules_miatt_iden_mar_biztosan_nem_lep_palyara_James_Rodriguez","timestamp":"2018. november. 14. 15:35","title":"Sérülés miatt idén már biztosan nem lép pályára James Rodriguez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","shortLead":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","id":"20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21c7ff4-cf7e-4fae-8cad-e8e3699d2a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","timestamp":"2018. november. 14. 19:02","title":"Szegeden is tüntettek a felsőoktatás tönkretétele ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű többségi tulajdonát, apportálja a Kall Ingredients Kft.-vel szemben fennálló követeléseket, és értékesíti médiavállalkozásait – utóbbiak most indulhatnak el Liszkay Gábor és Vaszily Miklós alapítványa felé, mely a kormányhoz közel álló televíziókat és rádiókat olvasztja magába.","shortLead":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű...","id":"20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df23b2cc-4f05-44d1-9dd2-224be5467efc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","timestamp":"2018. november. 16. 10:44","title":"3 milliárdot keresett Mészáros azzal, hogy egyik zsebéből a másikba tette a Mediaworksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A dél-alföldi város bérlakásprogramja mintaprogramként indult, de immár kétségtelen, hogy nem csodaszer. Sokan kiszorulnak a rendszerből, mert nem érik el a bejutáshoz szükséges alsó jövedelemhatárt. A rászorulók helyzetét súlyosbítja, hogy az államra sem számíthatnak, miután az kivonult az adósságkezelésből. ","shortLead":"A dél-alföldi város bérlakásprogramja mintaprogramként indult, de immár kétségtelen, hogy nem csodaszer. Sokan...","id":"20181114_szeged_szocialis_berlakas_mintaprogram_kilakoltatas_csok_raszorulok_kormany_jovedelemhatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40ffb1e-b497-4dff-b3f6-56f544476a16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_szeged_szocialis_berlakas_mintaprogram_kilakoltatas_csok_raszorulok_kormany_jovedelemhatar","timestamp":"2018. november. 14. 16:01","title":"A kormány a csokot tolja, miközben hétből csak egy igénylő jut bérlakáshoz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]