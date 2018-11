Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2fbd512-e174-42fc-9659-f3874114a131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 100 éves korában elhunyt és a kocsikat őrző helyiség sem bírta tovább.","shortLead":"A tulajdonos 100 éves korában elhunyt és a kocsikat őrző helyiség sem bírta tovább.","id":"20181116_oldtimer_klasszikus_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fbd512-e174-42fc-9659-f3874114a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c1f0d-14e9-42d4-ac09-cc770e063561","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_oldtimer_klasszikus_auto","timestamp":"2018. november. 16. 10:25","title":"Tucatnyi klasszikus autót mentettek ki egy elhagyott pajtából, ami összedőlt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem egyértelmű, hogy az öltözéknek semmi köze a nemi erőszakhoz.","shortLead":"Még mindig nem egyértelmű, hogy az öltözéknek semmi köze a nemi erőszakhoz.","id":"20181116_Noi_tangak_leptek_el_a_kozossegi_oldalakat_es_fontos_uzenetuk_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6fb363-cd18-4a52-b2aa-1b429093698f","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Noi_tangak_leptek_el_a_kozossegi_oldalakat_es_fontos_uzenetuk_van","timestamp":"2018. november. 16. 10:25","title":"Női tangák lepték el a közösségi oldalakat, és fontos üzenetük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","shortLead":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","id":"20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db17f973-a53f-4ab2-a2d7-b44ac4bb1f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","timestamp":"2018. november. 16. 10:12","title":"Titokzatos jótevő tartja lázban a francia nagyváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő angolul magyarázza el az About Hungaryn, miért ilyen engedékenyek egy hazájában börtönre ítélt politikussal, míg más menedékkérőket a tranzitzónában éheztetnek.","shortLead":"A kormányszóvivő angolul magyarázza el az About Hungaryn, miért ilyen engedékenyek egy hazájában börtönre ítélt...","id":"20181116_Igy_magyarazkodik_Kovacs_Zoltan_Gruevszkirol_a_vilagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe21dff4-eb85-48b5-94db-29e9ebae73f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Igy_magyarazkodik_Kovacs_Zoltan_Gruevszkirol_a_vilagnak","timestamp":"2018. november. 16. 11:12","title":"Így magyarázkodik Kovács Zoltán Gruevszkiről a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3b01a-2cab-4acd-8238-77a51c0233b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezen a hétvégén éri el legintenzívebb aktivitási idejét a Leonidák meteorraj. A szakemberek szerint megcsodálása előtt érdemes a mobilt eltenni, mert 15-20 perc kell a szemünknek, hogy megszokja a sötétséget.","shortLead":"Ezen a hétvégén éri el legintenzívebb aktivitási idejét a Leonidák meteorraj. A szakemberek szerint megcsodálása előtt...","id":"20181117_leonidak_meteorraj_2018_datum_hullocsillag_csillaghullas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3b01a-2cab-4acd-8238-77a51c0233b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e798232b-daa7-429a-a7b4-ec0005fd43af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_leonidak_meteorraj_2018_datum_hullocsillag_csillaghullas","timestamp":"2018. november. 17. 09:03","title":"Ma éjjel nézzen fel az égre, gyönyörű dolgot fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8e5bd-7356-4662-b875-2e523a53093b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás emblémás gyártó elkészítette középkategóriás szedánjának nyújtott tengelytávolságú változatát.","shortLead":"A négykarikás emblémás gyártó elkészítette középkategóriás szedánjának nyújtott tengelytávolságú változatát.","id":"20181116_hatalmas_megerkezett_az_audi_6_l_ami_mar_majdnem_a8_meretu_szedan_luxusauto_bmw_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e8e5bd-7356-4662-b875-2e523a53093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3078a5-3016-446c-b85e-3130e0f8d1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hatalmas_megerkezett_az_audi_6_l_ami_mar_majdnem_a8_meretu_szedan_luxusauto_bmw_mercedes","timestamp":"2018. november. 16. 15:21","title":"Hatalmas: megérkezett az Audi A6 L, ami már majdnem A8 méretű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája.","shortLead":"A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája.","id":"20181117_Visszaszoruloban_a_terrorizmus_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a003b92-4545-47cb-991f-a2af70141f72","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Visszaszoruloban_a_terrorizmus_a_vilagon","timestamp":"2018. november. 17. 09:13","title":"Visszaszorulóban a terrorizmus a világon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot. A közleményükből az is kiderül, miért nem hosszabbítják meg a két, nem kormányközeli, de a leghallgatottabbak közé számító országos rádió engedélyét.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot.