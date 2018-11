Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy, hogy a szomszédban már van egy sporthotel.","shortLead":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy...","id":"20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af95ae-3ab3-4b8e-aae0-15657b85df5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","timestamp":"2018. november. 16. 11:29","title":"Ciprusi cég húz fel egy óriási sporthotelt a budai hegyekben környezeti hatásvizsgálat nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban, a Vöröskereszt szerint azonban ez csak vidéken lehet igaz, Budapesten inkább a külterületekre menekültek a fedél nélküliek.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban...","id":"20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a181a84-82cb-4382-a7dd-718299320080","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","timestamp":"2018. november. 16. 06:35","title":"Kormány: több hajléktalan ment be szállóra. Vöröskereszt: többen bújtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","shortLead":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","id":"20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e360a-b403-43f9-98c9-6454b9c211c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","timestamp":"2018. november. 17. 14:21","title":"Gulyás Gergely: erősödik a főpolgármester szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt ideiglenesen változtatást léptet életbe a vásárlási folyamatban az Extreme Digital. Szokatlan lehet, de mindenkinek jobb így. Megnéztük azt is, mivel készülnek a többiek, az eMag, a Media Markt, az Alza.hu és a Mall.hu.","shortLead":"Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt...","id":"20181115_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_mediamarkt_alzahu_emag_mallhu_black_friday_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e046ac-28d7-4c9a-aef1-f7681aef5857","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_mediamarkt_alzahu_emag_mallhu_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 15. 19:33","title":"Ne lepődjön meg: éjféltől változtatnak a webshopok, mindegyik máshogy készül a fekete péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","shortLead":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","id":"20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5703da-d49f-41ec-936e-54cb6d6a6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","timestamp":"2018. november. 17. 14:32","title":"Hatalmas füsttel ég egy ház a Teréz körúton, nem jár a villamos a Jászai és az Oktogon között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő angolul magyarázza el az About Hungaryn, miért ilyen engedékenyek egy hazájában börtönre ítélt politikussal, míg más menedékkérőket a tranzitzónában éheztetnek.","shortLead":"A kormányszóvivő angolul magyarázza el az About Hungaryn, miért ilyen engedékenyek egy hazájában börtönre ítélt...","id":"20181116_Igy_magyarazkodik_Kovacs_Zoltan_Gruevszkirol_a_vilagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe21dff4-eb85-48b5-94db-29e9ebae73f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Igy_magyarazkodik_Kovacs_Zoltan_Gruevszkirol_a_vilagnak","timestamp":"2018. november. 16. 11:12","title":"Így magyarázkodik Kovács Zoltán Gruevszkiről a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kompakt szedánja hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","shortLead":"A bajor gyártó kompakt szedánja hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld...","id":"20181116_bmw_330e_plugin_hibrid_zold_rendszam_premium_szedan_xtraboost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3e4561-70af-404f-b4cb-04ddbb2b33a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_bmw_330e_plugin_hibrid_zold_rendszam_premium_szedan_xtraboost","timestamp":"2018. november. 16. 11:21","title":"60 kilométer elektromosan, ezt tudja az új BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ceeda8-f542-46d4-9609-72102db362f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dokumentumfilm-sorozatban mondja el a saját verzióját a Bill Clintonnal folytatott viszonyról. ","shortLead":"Egy dokumentumfilm-sorozatban mondja el a saját verzióját a Bill Clintonnal folytatott viszonyról. ","id":"20181116_Monica_Lewinsky_kezebe_veszi_az_iranyitast_kitalal_a_Clintonrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ceeda8-f542-46d4-9609-72102db362f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466168a-fce3-4fab-831f-16b55c935df0","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Monica_Lewinsky_kezebe_veszi_az_iranyitast_kitalal_a_Clintonrol","timestamp":"2018. november. 16. 12:02","title":"Monica Lewinsky kezébe veszi az irányítást: kitálal Clintonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]