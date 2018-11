Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozással összefüggő hőhullámok károsíthatják a rovarok spermáját, és csaknem teljesen terméketlenné tehetik őket – állítják a Kelet-angliai Egyetem kutatói. Azt mondják, a hatás egészen az emberig elér.","shortLead":"Az éghajlatváltozással összefüggő hőhullámok károsíthatják a rovarok spermáját, és csaknem teljesen terméketlenné...","id":"20181116_rovarok_szaporodasa_termeketlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869a6fd-e0e4-44ce-9cc4-953bc877713b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_rovarok_szaporodasa_termeketlenseg","timestamp":"2018. november. 16. 10:03","title":"\"Gyakorlatilag felmelegítjük a bolygót, ami megakadályoz bennünket a szaporodásban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő máskor rendszerint gondosan karbantartott Facebook oldalán elszabadultak az indulatok, a kommentelők többek közt a Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök hogyléte felől érdeklődtek felettébb vicces/gúnyos bejegyzéseikben Orbánnál.","shortLead":"A kormányfő máskor rendszerint gondosan karbantartott Facebook oldalán elszabadultak az indulatok, a kommentelők többek...","id":"20181117_Korhazat_mikor_fogsz_atadni__szettrollkodtak_a_fociakadamiat_avato_Orban_Viktor_oldalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88b9b92-e295-4055-bfac-d1f30024a87b","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Korhazat_mikor_fogsz_atadni__szettrollkodtak_a_fociakadamiat_avato_Orban_Viktor_oldalat","timestamp":"2018. november. 17. 07:40","title":"Kórházat mikor fogsz átadni? - széttrollkodták a fociakadémiát avató Orbán Viktor oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","shortLead":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","id":"20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84999-cfc0-4cbf-8631-24f0bce9866d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","timestamp":"2018. november. 17. 16:03","title":"Alakul az új PlayStation? A Sony levédetett egy érdekes kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","shortLead":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","id":"20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7083-9408-4350-b236-a3edba96c266","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","timestamp":"2018. november. 16. 10:11","title":"Kórházba került a terhes Amy Schumer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett szombat délután. A helyszínen tíz tűzoltó-gépjárművel mintegy negyven fővárosi hivatásos tűzoltó dolgozott, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral eloltották a lángokat.\r

","shortLead":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett...","id":"20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51c076-c538-40ca-b954-f8c77467ca77","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","timestamp":"2018. november. 17. 16:54","title":"Eloltották a tüzet a Teréz körúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó, finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsük előtt volt idejük kicsit mókázni is.","shortLead":"Az utolsó, finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsük előtt volt idejük kicsit mókázni is.","id":"20181117_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_kleinheisler_laszlo_nagy_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d3b19e-837f-4d05-a231-37f232c4bb92","keywords":null,"link":"/sport/20181117_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_kleinheisler_laszlo_nagy_adam","timestamp":"2018. november. 17. 17:33","title":"Kleinheislerék bepörögtek Telkiben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és ennek forintosítható kára is lesz – derül ki a Magyar Urbanisztikai Társaság és több más egyesület közös nyilatkozatából.\r

","shortLead":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és...","id":"20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9bf433-4937-4046-9674-8f170e3f398a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","timestamp":"2018. november. 16. 14:10","title":"\"A nagyobb nem feltétlenül jobb\" – a magasházak ellen tiltakoznak a szakmai szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű többségi tulajdonát, apportálja a Kall Ingredients Kft.-vel szemben fennálló követeléseket, és értékesíti médiavállalkozásait – utóbbiak most indulhatnak el Liszkay Gábor és Vaszily Miklós alapítványa felé, mely a kormányhoz közel álló televíziókat és rádiókat olvasztja magába.","shortLead":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű...","id":"20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df23b2cc-4f05-44d1-9dd2-224be5467efc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","timestamp":"2018. november. 16. 10:44","title":"3 milliárdot keresett Mészáros azzal, hogy egyik zsebéből a másikba tette a Mediaworksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]