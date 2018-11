Nem sajnálták maguktól az üzemanyag-támogatást sem a parlamenti képviselők: júliusi fizetésemelésükkel a közlekedésre fordítható keret összege is (tovább) nőtt. Az Országgyűlés Hivatalától kikért adatok alapján a benzinfalók legtöbbje relatív távol lakó egyéni képviselő, de azért akad, aki közelebbről, saját választókerület híján is köröket verne egy utazó ügynökre.

Havi 345 ezer forintot – a bruttó magyar átlagkeresetnél 50 ezer forinttal többet – költhet benzinre az augusztustól megemelt képviselői üzemanyag-költségtérítés alapján a fideszes V. Németh Zsolt – derül ki az Országgyűlés Hivatalának a hvg.hu-nak megküldött összesítéséből. A kimutatás szerint ezzel a kormánypárti politikusé a legmagasabb havi üzemanyagkeret, de frakciótársa, Vitányi István is csak huszonnyolcezer forinttal marad le mögötte. Ennyi pénzből 400 forintos üzemanyagárral számolva egy 8 literes fogyasztású benzines autóval 10 780 kilométert, egy 426 forintos gázolajból 6 litert fogyasztó dízellel pedig 13 200 kilométert lehetne megtenni. Azaz benzinessel négyszer, dízellel ötször megjárhatnánk vele Rómát oda-vissza egy hónapon belül (vagy Párizst háromszor-négyszer).

A képviselői alapilletmény (és vele az egyéb juttatások) nagy vihart kavart, júliusi megemelése előtt egy budapesti képviselő 2000, egy Budapesttől 101-150 kilométerre lakó 3000, egy 151-200 kilométerre lakó 3500, egy 201-250 kilométer közötti távolságról bejáró pedig 4000 kilométerre elegendő üzemanyag-költségtérítésre volt jogosult, míg a 251 és 300 kilométer távolságban lakók 4500, a 251-300 kilométerre élők 5000, a 300 kilométeren is túliak pedig 5500 kilométernek megfelelő üzemanyag-mennyiségre. (A keretüknek megfelelő összeget 2014 óta készpénz helyett üzemanyagkártyáról vehetik fel. )

A nyári illetményemeléssel a budapestiek 2000 kilométeres kerete 500 kilométerrel, 2500-ra, a többi pedig 1000, illetve 1500 kilométerrel emelkedett meg, a legtávolabb élő honatyák így már összesen 6500 kilométerre elegendő üzemanyagra jogosultak – mármint alapértelmezésben, mert egyéni képviselők esetén ez a választókerület nagyságától függően 10-50 százalékkal is megemelkedhet.

Az alábbi táblázat oszlopaiban a képviselő neve mellett olvasható az az összeg, amely a választókörzete távolsága és nagysága alapján kalkulált havi kerete, a korábbi hónapokban el nem autózott maradékösszeg, és a szeptemberben autózásra felhasznált összeg:

képviselő havi keret maradvány felhasznált összeg Ágh Péter 276 336 Ft 334 158 Ft 392 299 Ft Bangóné Borbély Ildikó 230 280 Ft 266 052 Ft 354 121 Ft Dr. Vitányi István 322 392 Ft 250 982 Ft 277 896 Ft Dr. Tilki Attila 214 789 Ft 59 858 Ft 266 953 Ft Dr. Hörcsik Richárd 247 833 Ft 83 010 Ft 256 166 Ft V.Németh Zsolt 345 420 Ft 459 159 Ft 219 807 Ft Barcza Attila 180 402 Ft 149 086 Ft 216 679 Ft Szabó Zsolt 184 224 Ft 144 110 Ft 206 370 Ft Vigh László 181 744 Ft 39 549 Ft 201 556 Ft Dankó Béla 192 759 Ft 139 880 Ft 199 282 Ft Dr. Hoppál Péter 165 222 Ft 90 519 Ft 198 481 Ft Dr. Vinnai Győző 181 744 Ft 42 410 Ft 194 688 Ft

A rekorder V. Németh Zsolt például nem a legtávolabb élő képviselők egyike – a vagyonnyilatkozata szerint a 210 kilométerre lévő Vasváron él, övé viszont az egyik legnagyobb, 127 települést magában foglaló magyarországi választókerület.

V. Németh Zsolt © Túry Gergely

A második legmagasabb – 322 ezer forintos – keret birtokosa, fideszes Vitányi István a 270 kilométernyire fekvő Berettyóújfalun lakik, és 44 település képviselője, ahogy a frakciótársa, a Magyarország majdnem legkeletibb csücskéből, Géberjénből járó (290 km) toplista 3. Kovács Sándor is.

Az évek óta a benzinfogyasztás dobogósai között szereplő Vitányi István nem vette jó néven, amikor az üzemanyag-felhasználásáról kérdeztük:

„Minden évben megírják, hogy benzinfaló képviselő vagyok, de azt nem, hogy a fél megye az enyém Hajdú-Biharban. Csak ma 207 kilométert mentem eddig a választókörzetemben, most jövök a harmadik rendezvényről, és még csak délután 3 van. Holnap pedig Pestre is megyek, és hétfőn is voltam – két pesti út nekem 1200 kilométer, de egy hónapban van vagy 6 pesti utam, tessék kiszámolni”

– magyarázta némi indulattal a hangjában a politikus.

Hasonlóan érvelt a 210 kilométernyire fekvő Győr-Sopron megyei Csepregen lakó, Ágh Péter is, akit egyébként – mint utólag kiderült, tévesen – a parlament legnagyobb benzinfogyasztójaként hozott ki a szeptemberi összesítés. A fideszes képviselő nevénél a 276 ezer forintos havi keret mellett meghökkentő, közel négyszázezer forintos felhasználás szerepelt (az adott hónapban megmaradt összeget át lehet vinni a következőre). Az összegről azonban kiderült, hogy az Országgyűlés Hivatala beleszámolta – szeptemberre könyvelte el – annak a 250 ezer forintos, valamennyi magyarországi vonalra érvényes éves vonatbérletnek az árát is, amelyet szintén igényelhetnek munkájukhoz a képviselők. Enélkül „csak” 150 ezer forintot költött a képviselő benzinre szeptemberben.

© Túry Gergely

„Vas megye távol van, a megyén belül pedig 77 település tartozik hozzám. Megválasztásom óta azon vagyok, hogy minél többükre eljussak: csak a mai napom programjában 4 rendezvény szerepel – magyarázta a hvg.hu-nak a politikus, aki szerint a Facebook-oldalán dokumentált események visszapörgetésével is igazolható, hogy nemcsak választások közeledtével, hanem „nyugalmi időszakban” is ilyen aktívan jár a körzetéhez tartozó településekre.

Az Országgyűlés Hivatalának kimutatása szerint ugyanakkor mintha nem lenne általános érvényű az összefüggés a távolság, a választókerület és az üzemanyagkeret nagysága, valamint a fel is használt üzemanyag között: míg Vitányi István például 44 ezer forint híján elköltötte a rendelkezésére álló havi 322 ezer forintot szeptemberben (pedig abban a hónapban csak két ülésre kellett felutazniuk Budapestre a képviselőknek), addig a keretösszeg nagyságában utána következő Kovács Sándor csak a neki járó 287 ezer forint alig több mint harmadát, 105 ezer forintnyit tankolt el, és a legmagasabb keretű V. Németh Zsolt is több mint 125 ezer forintot meghagyott a lehetséges 345 ezerből.

Ugyanígy, míg a 100 kilométerről, Jászapátiról bejáró fideszes Pócs János a lehetséges 165 ezerből 66ezer forintnyit tankolt el szeptemberben, addig hatvani frakciótársa, Szabó Zsolt 206 ezret, a 110 kilométernyire, Salgótarjánban élő Becsó Zsolt pedig annak ellenére is több mint 150 ezret, hogy országos listáról jutott a parlamentbe, vagyis saját választókörzete sincsen.

Az ellenzéki képviselők közül az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó végzett az üzemanyag-toplista legelőkelőbb helyén – de róla is kiderült, hogy tévesen: Ágh Péterhez hasonlóan az ő éves vonatbérletét is szeptemberre könyvelte el az Országgyűlés Hivatala, a 210 kilométerre lévő Kabáról bejáró, de Mosonmagyaróvári és nyíregyházi irodát is fenntartó szocialista politikus csak 68 ezer forintot tankolt el a kártyájáról szeptemberben.

© Facebook

Az üzemanyagkártyát igénylő 145 képviselőből összesen egyébként heten költenek havi 200 ezer forintnál is többet benzinre vagy gázoljara, míg ötvenhárman 100 és 200 ezer, ötvenöten pedig 50-100 ezer forintból tankolnak, húszuknak pedig 20-50 ezer forint is elég a közlekedésre. Tíz képviselőnél – változatos okból – 0 forintos felhasználás mellett több százezer forintos felhalmozást mutat az összesítés: néhányan azért nem vették igénybe a hivatalos keretet, mert más jogcímen – például frakció-tisztségviselőként – jár nekik autó, néhányan későn, csak szeptember végén vették át az üzemanyagkártyájukat, néhányan pedig nem használták az autót – mint a független Bősz Anett például, aki bevallása szerint a jó időben szinte kizárólag biciklivel közlekedett.

Csak tömegközlekedésre szóló költségtérítést mindössze 3 képviselő, a KDNP-s Juhász Hajnalka, a független Szabó Szabolcs és a DK-s Vadai Ágnes igényelt magának.

A törvény értelmében a képviselők – részben vagy egészben – lemondhatnak a tömegközlekedési és üzemanyag-támogatásról a frakciójuk javára, de automatikusan a képviselőcsoportokra száll december 31-én a keretüket ki nem merítő honatyák számlájának maradványösszege is.