Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93b2f7f-3263-4818-bf67-d83e1fa79f4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a főváros XIX. kerületében, a Vas Gereben utcában történt. ","shortLead":"A baleset a főváros XIX. kerületében, a Vas Gereben utcában történt. ","id":"20181119_Fotok_jottek_a_kispesti_balesetrol_egy_not_gazoltak_halalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93b2f7f-3263-4818-bf67-d83e1fa79f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d920be-55e9-4c00-aba6-2aefa8aa34ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_Fotok_jottek_a_kispesti_balesetrol_egy_not_gazoltak_halalra","timestamp":"2018. november. 19. 20:46","title":"Fotók jöttek a kispesti balesetről, egy nőt gázoltak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni Budapest agglomerációjában, mint a központi kerületekben, de a különbség csökkenőben van, mert egyre nagyobb a kereslet a fővároshoz közeli, jó közlekedésű településeken – derül ki az Otthontérkép.hu friss összefoglalójából. ","shortLead":"Még mindig olcsóbban lehet lakást vagy házat bérelni Budapest agglomerációjában, mint a központi kerületekben, de...","id":"20181119_Megindultak_az_agglomeracios_ingatlanarak_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d15989-cd50-47f2-b25f-876f11757266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Megindultak_az_agglomeracios_ingatlanarak_","timestamp":"2018. november. 19. 12:35","title":"Így rántották fel az elszálló bérleti díjak az agglomerációs árakat - ide éri meg ingázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","shortLead":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","id":"20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ca0a8-9ad8-4255-9466-5d3ba636ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 19. 13:45","title":"Megtrollkodták a legjobban várt karácsonyi reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan halad a paksi bővítés, ezért vetődött fel a tárca nélküli miniszter, Süli János leváltása.","shortLead":"Lassan halad a paksi bővítés, ezért vetődött fel a tárca nélküli miniszter, Süli János leváltása.","id":"20181120_Levalthatjak_a_paksi_bovitesert_felelos_minisztert_Suli_Janost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793e241-9430-41d7-aac6-400c0558fd49","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Levalthatjak_a_paksi_bovitesert_felelos_minisztert_Suli_Janost","timestamp":"2018. november. 20. 08:05","title":"Leválthatják a paksi bővítésért felelős minisztert, Süli Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","shortLead":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","id":"20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20db5d38-e309-4d4b-a518-9e98fc00d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 19. 09:03","title":"Keményen beszólt Jim Carrey a Facebooknak, és mindenkinek, akinek még köze van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","shortLead":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","id":"20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858263de-13df-407c-8def-a7e7518202ff","keywords":null,"link":"/sport/20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","timestamp":"2018. november. 19. 05:21","title":"Csúnyán megleckéztette Belgiumot a svájci válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","shortLead":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","id":"20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0404521a-eee8-4d96-b865-7fea7eb58319","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","timestamp":"2018. november. 18. 14:54","title":"Nemzetek Ligája - Portugáliában lesz a négyes döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja már árulják az idei harmadik iPhone-t, az iPhone XR-t, persze hogy lecsapott rá az iFixit „szétszedős” csapata.","shortLead":"Néhány napja már árulják az idei harmadik iPhone-t, az iPhone XR-t, persze hogy lecsapott rá az iFixit „szétszedős”...","id":"20181119_ifixit_iphone_xr_teardown_javithatosag_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a8930f-5dc5-478e-8b4e-a01188e43694","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ifixit_iphone_xr_teardown_javithatosag_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 19. 13:03","title":"Szétszedték az olcsó iPhone-t, kiderült, hogy mi van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]