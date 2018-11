Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","shortLead":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","id":"20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f65f79-5b2a-4ff1-a39f-476bd7cf0afc","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","timestamp":"2018. november. 20. 17:56","title":"Ismét nekifut a kormány az egyházügyi törvény módosításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy változtasson az atomerőmű-projekten, mert szerinte most van itt az utolsó lélektani pillanat, amikor ezeken még módosítani lehet. Ellenkező esetben a hibás döntések költsége akkora lesz, hogy azt a következő két generáció is nyögni fogja. ","shortLead":"Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős...","id":"20181120_paks_2_martha_imre_levele_suli_lajosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d20bc98-62a0-43a2-bdfd-22144379c676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_paks_2_martha_imre_levele_suli_lajosnak","timestamp":"2018. november. 20. 06:30","title":"\"Kedves Jani!\" – a volt MVM-vezér utolsó figyelmeztetője a Paks II.-ért felelős Süli Jánosnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem alapítójával, Soros Györggyel.","shortLead":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem...","id":"20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fc0b8-0d55-4a53-83fe-6a624d97cf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","timestamp":"2018. november. 19. 22:00","title":"Bécsben örömmel várják a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenesnek tartja a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke is az Országos Bírói Tanács október küldöttértekezletén elfogadott döntéseket. Baka András szerint a határozatok a jogállamiság alapintézményének további erodálásához vezetnek.","shortLead":"Jogellenesnek tartja a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke is az Országos Bírói Tanács október küldöttértekezletén...","id":"20181119_Baka_Andras_is_a_Hando_ellen_mozgolodo_birok_melle_allt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430394c-97b8-4b3e-8441-66ab71864f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Baka_Andras_is_a_Hando_ellen_mozgolodo_birok_melle_allt","timestamp":"2018. november. 19. 11:27","title":"Baka András is a Handó ellen mozgolódó bírók mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","shortLead":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","id":"20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d3fefe-4de0-4639-97c7-513a98492a33","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","timestamp":"2018. november. 19. 09:55","title":"Videó: Lebontotta a tengerre néző erkélyeket a hullám Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cacf8c-0669-4e9d-b581-1778cb056925","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","timestamp":"2018. november. 20. 11:21","title":"Kémvideón az akár hangtalanul is suhanni képes új Ferrari sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram tavasszal bevezetett új funkciójában találtak nemrég egy olyan hibát, ami könnyen ellophatóvá tette a felhasználók jelszavait.","shortLead":"Az Instagram tavasszal bevezetett új funkciójában találtak nemrég egy olyan hibát, ami könnyen ellophatóvá tette...","id":"20181119_instagram_jelszo_adatszivargas_adatok_letoltese_instagramrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887b6624-26ea-474a-b281-19b7452461b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_instagram_jelszo_adatszivargas_adatok_letoltese_instagramrol","timestamp":"2018. november. 19. 11:33","title":"Önnek is küldött egy üzenetet az Instagram? Akkor mielőbb cserélje le a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy génmódosulás nemcsak autizmust és értelmi sérülést okoz, hanem a hatására sokkal mélyebben vésődnek be az agyba az emlékek, szinte alig írhatók felül - állapították meg a klosterneuburgi Tudományos és Technológiai Intézet (IST) kutatói egereken végzett vizsgálatokban. ","shortLead":"Egy génmódosulás nemcsak autizmust és értelmi sérülést okoz, hanem a hatására sokkal mélyebben vésődnek be az agyba...","id":"20181120_setd5_genmutacio_rugalmatlan_agy_eros_emlekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743eb127-cab9-417d-be06-c1608248d689","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_setd5_genmutacio_rugalmatlan_agy_eros_emlekek","timestamp":"2018. november. 20. 18:03","title":"Akiben ilyen génmutáció van, annak emlékei nagyon erősek és alig felülírhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]