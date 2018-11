Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt nagymacskák maradványai hevertek mindenhol. ","shortLead":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt...","id":"20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b047b61-1e66-4d0d-9990-62fcdec162fb","keywords":null,"link":"/elet/20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","timestamp":"2018. november. 21. 11:10","title":"Nyúzták, főzték a nagymacskákat, brutális vágóhídra bukkantak Prágában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán tovább.","shortLead":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán...","id":"20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804ce3f9-b746-4911-9d22-22f93d5f71fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","timestamp":"2018. november. 20. 11:33","title":"Kijött egy új videó a NASA-tól, és nem találunk rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e638ee3-79d0-4f9a-a367-1a1ac57c604f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Első lépésben a nagyberuházásokat támogatja és 25 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben a székelyföldi gazdaságfejlesztési program – közölte kedden a Krónika erdélyi magyar napilap Kozma Mónikát, a programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezetőjét idézve. ","shortLead":"Első lépésben a nagyberuházásokat támogatja és 25 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben a székelyföldi...","id":"20181120_25_milliardot_ad_a_kormany_szekelyfoldi_nagyberuhazasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e638ee3-79d0-4f9a-a367-1a1ac57c604f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8b313f-98db-470b-a17c-24fc9adb0c81","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_25_milliardot_ad_a_kormany_szekelyfoldi_nagyberuhazasokra","timestamp":"2018. november. 20. 15:12","title":"25 milliárdot ad a kormány székelyföldi nagyberuházásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","shortLead":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","id":"20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93134a85-54c7-4815-8057-2a83863bc6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","timestamp":"2018. november. 20. 19:52","title":"A rendőrség részévé szervezik a bevándorlási hivatalból alakuló \"idegenrendészeti szervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartási munkák miatt.","shortLead":"Karbantartási munkák miatt.","id":"20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53cb3b-33bb-47bb-8c48-5a12a24cd0cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","timestamp":"2018. november. 20. 11:14","title":"Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","shortLead":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. 