[{"available":true,"c_guid":"c361ba03-f4e0-4941-b5db-f5c452659116","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik dolgozójáé lehet.","shortLead":"A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik...","id":"20181119_Osztrak_lap_80_millios_sportkocsival_furikazik_valaki_a_becsi_magyar_nagykovetsegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c361ba03-f4e0-4941-b5db-f5c452659116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc3378-ebbc-4e0b-b0f1-98797e847c05","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Osztrak_lap_80_millios_sportkocsival_furikazik_valaki_a_becsi_magyar_nagykovetsegrol","timestamp":"2018. november. 19. 21:23","title":"Osztrák lap: 80 milliós sportkocsival furikázik valaki a bécsi magyar nagykövetségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5e495-4cc0-4b26-831a-c93001862774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bejegyeztetett egy eljárást, amely megszünteti ezt a jellegzetes illatot. ","shortLead":"A Ford bejegyeztetett egy eljárást, amely megszünteti ezt a jellegzetes illatot. ","id":"20181119_A_Ford_bejegyeztetett_egy_szabadalmat_amely_megszunteti_az_ujauto_szagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5e495-4cc0-4b26-831a-c93001862774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d3ccfa-b635-4834-bb87-611f76842db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_A_Ford_bejegyeztetett_egy_szabadalmat_amely_megszunteti_az_ujauto_szagot","timestamp":"2018. november. 19. 16:50","title":"Az újautószag jelenleg a legnagyobb kihívás az iparágban. Megmondjuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő egyik kutatója egy olyan tanulmányt tett közzé, ami egy magas rangú mesterséges intelligencia megalkotásáról értekezik.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik kutatója egy olyan tanulmányt tett közzé, ami egy magas rangú mesterséges intelligencia...","id":"20181120_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_gai_paul_yaworsky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830dc44-6f56-4e40-8cd5-108f32c69262","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_gai_paul_yaworsky","timestamp":"2018. november. 20. 15:03","title":"Az amerikai légierőnél már a tökéletes mesterséges intelligenciát keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnie Anglia első klónozott kutyája – most egészséges kölykei születtek.","shortLead":"Minnie Anglia első klónozott kutyája – most egészséges kölykei születtek.","id":"20181121_Klonozott_kutyanak_szulettek_kolykei_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236985bc-a7d9-47de-8808-d142fea0f09e","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Klonozott_kutyanak_szulettek_kolykei_Angliaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:36","title":"Klónozott kutyának születtek kölykei Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés a Fővám téren kezdődik, ahonnan az ELTE BTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulnak, ahol beszédek lesznek.","shortLead":"A tüntetés a Fővám téren kezdődik, ahonnan az ELTE BTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulnak, ahol...","id":"20181119_Diakok_szalljak_meg_szombaton_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dfc078-3f73-4683-91bb-2916957811d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Diakok_szalljak_meg_szombaton_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. november. 19. 16:38","title":"Diákok szállják meg szombaton a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök reméli, hogy a múlt alapos ismerete több bölcsességet ad majd a jövő nemzedékeinek.","shortLead":"A köztársasági elnök reméli, hogy a múlt alapos ismerete több bölcsességet ad majd a jövő nemzedékeinek.","id":"20181120_Ader_A_Szent_Korona_nem_csak_targy_hanem_egy_eszme_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d975f52-fb37-42c2-b875-a2d6b987280c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ader_A_Szent_Korona_nem_csak_targy_hanem_egy_eszme_is","timestamp":"2018. november. 20. 12:47","title":"Áder: A Szent Korona nem csak tárgy, hanem egy eszme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook folyamatosan új megoldásokat keres, hogy személyre szabott reklámokat jelenítsen meg. Egy új szabadalom már a családtagokról feltöltött fotókat is felhasználná ehhez.","shortLead":"A Facebook folyamatosan új megoldásokat keres, hogy személyre szabott reklámokat jelenítsen meg. Egy új szabadalom már...","id":"20181121_facebook_reklam_celzott_hirdetes_szabadalmi_terv_portal_digitalis_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c50ebe-06ce-48f6-85e6-3b001b069f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_facebook_reklam_celzott_hirdetes_szabadalmi_terv_portal_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. november. 21. 09:03","title":"Ha meglátja, min mesterkedik a Facebook, lehet, hogy nem akar majd több fotót feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]