[{"available":true,"c_guid":"31d3fb7f-9c76-4930-b9da-f2ad1ed5bf03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A családi és társasházak előtti járdaszakaszt télen nem az önkormányzatnak, hanem a lakóknak kell biztonságossá tenni, de nem mindegy, mivel és hogyan.","shortLead":"A családi és társasházak előtti járdaszakaszt télen nem az önkormányzatnak, hanem a lakóknak kell biztonságossá tenni...","id":"20181120_50_ezer_forintra_birsagoljak_aki_igy_csuszasmentesiti_a_jardajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d3fb7f-9c76-4930-b9da-f2ad1ed5bf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e46f5-f05f-4272-abac-e020e72a7e89","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_50_ezer_forintra_birsagoljak_aki_igy_csuszasmentesiti_a_jardajat","timestamp":"2018. november. 20. 13:43","title":"50 ezer forintra bírságolják, aki felsózza a járdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","id":"20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961d12e4-75a9-48d0-b66a-bd5b6bd28326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","timestamp":"2018. november. 21. 14:47","title":"Durván drágulhat a baromfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legkisebb problémának a szegénységet tartják a megkérdezettek a Medián friss felmérése szerint. ","shortLead":"A legkisebb problémának a szegénységet tartják a megkérdezettek a Medián friss felmérése szerint. ","id":"20181120_Kiderult_mit_tartunk_a_legnagyobb_problemanak__es_annak_koze_sincs_a_migraciohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ffc5b4-125d-433a-9029-f2737149ef24","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kiderult_mit_tartunk_a_legnagyobb_problemanak__es_annak_koze_sincs_a_migraciohoz","timestamp":"2018. november. 20. 12:39","title":"Kiderült, mit tartunk a legnagyobb problémának – és annak köze sincs a migrációhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és a titkosszolgálatok tekintetében Gruevszki tetten ért szöktetése. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és...","id":"20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd3ac1-430c-4ff1-8531-5f3352a0dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","timestamp":"2018. november. 21. 14:18","title":"A NATO-ból intézték így? Orbánnak kínos, hogy lebukott Gruevszki szöktetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche nagyon is tudta miről van szó, hiszen ő maga száz százalékos látássérült, vagyis vak.","shortLead":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche...","id":"20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79b2658-b20f-4d84-8572-5887620f5408","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","timestamp":"2018. november. 21. 11:34","title":"Minden akadályt leküzdött, ma kilenc cége van és sorstársain is segít a vak francia vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a bizottság szerint nem volt támadások célpontja, és nincs olyan ügy, amelyben ő lenne az áldozat.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a bizottság szerint nem volt támadások célpontja, és nincs olyan ügy, amelyben ő lenne...","id":"20181121_A_macedon_Helsinki_Bizottsag_szerint_semmi_nem_indolkolja_Gruevszki_menedekkerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada89164-5176-4737-ab81-79a8a47c2a38","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_macedon_Helsinki_Bizottsag_szerint_semmi_nem_indolkolja_Gruevszki_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 21. 07:03","title":"A macedón Helsinki Bizottság szerint semmi nem indokolja Gruevszki menedékkérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"500 millióra emeli egy új törvényjavaslat a sportolók egyszerűsített adózásának felső határát. ","shortLead":"500 millióra emeli egy új törvényjavaslat a sportolók egyszerűsített adózásának felső határát. ","id":"20181120_Meg_tobb_penzt_kereshetnek_adomentesen_a_focistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a6d2d5-94b8-420f-b09f-fe2cea91e74e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Meg_tobb_penzt_kereshetnek_adomentesen_a_focistak","timestamp":"2018. november. 20. 19:27","title":"Még több pénzt kereshetnek adómentesen a focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","shortLead":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","id":"20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f0f0f2-ac02-4e47-8d1a-2b557a61bf2a","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","timestamp":"2018. november. 20. 08:30","title":"Demcsák Zsuzsa az ATV-ben bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]