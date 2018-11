A legkisebb is számít – ezzel a szöveggel tették fel Orbán Viktor Facebook-oldalára a Vidi stadionavatóján készült képet. A miniszterelnök – és az unokája - egy videotonos rugdalózót kapott ajándékba, igaz, közben a csapat neve megváltozott, most éppen Mol Vidi FC a hivatalos név. Később egy videó is kikerült, amin látszik, hogy a rugdalózót Orbán nem ajándékba kapta, hanem maga vásárolta.

A kommentelők aztán megállapították azt is:

„A háttérben nagyon szép a kórház”

„Normális nevet adtatok volna annak a stadionnak”

„Ennyi pénzből két kórházat ki lehetett volna pofozni”

„Végre elkészült a hobbija. Amúgy ez a body kicsi lesz Gruevszkinek! Szegény csóri menekült remélem azért ott lehet önnel.”