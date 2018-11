Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.\r

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68bf10c-b2d1-40fe-acdf-1467919f0bba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok BMW X6, vagy Mercedes GLE Coupé átépítése mellett a Range Rovereké valahogy mindig izgalmasabb. ","shortLead":"A sok BMW X6, vagy Mercedes GLE Coupé átépítése mellett a Range Rovereké valahogy mindig izgalmasabb. ","id":"20181120_Range_Rover_Sport_SVR_tuning_khan_design","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68bf10c-b2d1-40fe-acdf-1467919f0bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff46f0e-f5d9-42d2-b59b-35e1398c9847","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Range_Rover_Sport_SVR_tuning_khan_design","timestamp":"2018. november. 20. 18:17","title":"Range Rovert tuningolni többek között ezért a végeredményért egészen hálás feladat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Milyen szabályok vonatkoznak az evás, illetve katás egyéni vállalkozóra, ha szünetelteti a tevékenységét? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Milyen szabályok vonatkoznak az evás, illetve katás egyéni vállalkozóra, ha szünetelteti a tevékenységét? Ezt gyűjtötte...","id":"20181120_Szunetelteti_a_tevekenyseget_az_egyeni_vallalkozo_Lakast_sem_adhat_ki_szabalyosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0591331-e369-438d-9888-e87322fd93c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181120_Szunetelteti_a_tevekenyseget_az_egyeni_vallalkozo_Lakast_sem_adhat_ki_szabalyosan","timestamp":"2018. november. 20. 15:20","title":"Szünetelteti a tevékenységét az egyéni vállalkozó? Lakást sem adhat ki szabályosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4724e13-596e-4e57-a1f0-4db71abdc5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi vasárnap hajnalban vert meg egy párt. ","shortLead":"A két férfi vasárnap hajnalban vert meg egy párt. ","id":"20181119_Megvertek_egy_part_az_O_utcaban_keresik_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4724e13-596e-4e57-a1f0-4db71abdc5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc74a18-c303-44ff-9cc8-4a5dbbd47153","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megvertek_egy_part_az_O_utcaban_keresik_oket","timestamp":"2018. november. 19. 13:10","title":"Megvertek egy párt az Ó utcában, keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","shortLead":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","id":"20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5df8-ba4b-4481-85aa-09d3711892ad","keywords":null,"link":"/sport/20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","timestamp":"2018. november. 19. 12:12","title":"Bronzérmet nyert a focivébén a magyar hajléktalan-válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e39a988-7ac1-4906-afc2-33cd7182d800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz titkosszolgálat közzétette a videót, amin tetten érték a Roszatom egyik emberét, ahogy épp átad egy zacskónyi kenőpénzt.","shortLead":"Az orosz titkosszolgálat közzétette a videót, amin tetten érték a Roszatom egyik emberét, ahogy épp átad egy zacskónyi...","id":"20181120_Igy_kapcsolnak_le_egy_korrupt_roszatomost_tizmillio_forint_kenopenz_atadasa_kozben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e39a988-7ac1-4906-afc2-33cd7182d800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f01ab-ab6e-423d-81a4-1361f0dc8384","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Igy_kapcsolnak_le_egy_korrupt_roszatomost_tizmillio_forint_kenopenz_atadasa_kozben__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:48","title":"Így kapcsolnak le egy korrupt roszatomost tízmillió forintnyi kenőpénz átadása közben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve mennyit fizetnek nekik. Kiderült, a KDNP-s Aradszki András egyik munkatársa 1,63 millió forintot keres havonta. Nem panaszkodhatnak a Fidesz frakciót vezető Kocsis Máté segítői sem, akik – ha valamiért össze kellene gyűlniük – a képviselői irodaház legnagyobb termébe sem férnének be. A kormánypárti politikusok, illetve a frakciók összesen majdnem 700 alkalmazottat foglalkoztatnak. \r

","shortLead":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve...","id":"20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf346c43-f02d-4bdb-b8a1-4a79bff44705","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","timestamp":"2018. november. 20. 11:35","title":"A miniszterelnökénél magasabb bért fizet alkalmazottjának egy KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]